Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: é possível perícia recuperar mensagens apagadas no celular?

CBN Vitória ao vivo: é possível perícia recuperar mensagens apagadas no celular?

No programa desta quarta-feira (11), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:30

No programa CBN Vitória desta quarta-feira (11), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta quarta-feira (11), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: é possível perícia recuperar mensagens apagadas no celular?

Órgão estadual cobra explicações sobre o incidente na Curva da Jurema, inicia testes de balneabilidade na região e passa a integrar grupo do Ministério Público

Mancha escura no mar: Iema notifica Prefeitura de Vitória e Cesan

Moradores registraram o problema na segunda-feira (9) e Prefeitura de Vitória disse que situação foi resolvida nesta terça (10)

Reparo em rede de esgoto forma 'córrego' em obra do Mergulhão de Camburi

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais