Economista Ana Paula Vescovi deixa o Santander após 7 anos

Depois de sete anos à frente da área de Estudos Econômicos, a economista Ana Paula Vescovi, que já foi secretária da Fazenda do Espírito Santo e secretária do Tesouro Nacional, deixou o Santander Brasil.





Em publicação em rede social, a economista destacou desafios enfrentados durante o período no banco, como pandemia, retorno da inflação global, ciclo de aperto monetário, mudanças na geopolítica e avanços da tecnologia.





“Não havia manual para navegar esse ambiente. Justamente por isso, foi um período tão rico em aprendizado. Tive o privilégio de trabalhar em uma instituição que valoriza o rigor analítico e me deu a oportunidade de levar esse trabalho a empresas, investidores e ao debate público. Ao longo desses anos, uma convicção que sempre me acompanhou saiu reforçada: a análise econômica cumpre seu papel quando ajuda pessoas e organizações a tomar melhores decisões em um ambiente inevitavelmente marcado pela incerteza”, avaliou.





Na semana passada, um trabalho que havia sido liderado por Ana Paula à frente dos estudos econômicos do Santander apontou que a economia capixaba terá o maior crescimento da Região Sudeste em projeção de crescimento das regiões e estados brasileiros até 2027.





O Santander informou que, com a saída de Ana Paula, a área de Estudos Econômicos passará a se reportar a Sandro Sobral, executivo com mais de 20 anos de atuação, responsável pela gestão financeira do banco.

“Ao longo desse período, Ana Paula contribuiu para o fortalecimento da análise econômica da instituição, liderando a produção de estudos e cenários em um contexto marcado por importantes transformações econômicas no Brasil e no mundo”, informou o Santander.