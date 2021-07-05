Motorista bate carro contra a viatura da PM em Cariacica Crédito: Reprodução

Na decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho consta que, para o caso, são cabíveis outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, que deve ser uma medida de exceção. "Considerando todos esses elementos, verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva da autuada, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita", determinou a juíza em audiência.

Your browser does not support the audio element. Mulher que bateu em viatura da PM em Cariacica é liberada após audiência

Apesar de responder em liberdade, Mara terá restrições à plena liberdade:

ficará proibida de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz;

deverá comparecer a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

não poderá frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

fazer recolhimento domiciliar de 20h às 6h

comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data (05) ao juízo ao qual o presente Auto de Prisão em Flagrante será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Carro na contramão bateu em viatura da Polícia em Cariacica Crédito: Imagens obtidas pela TV Gazeta

De acordo com a polícia, após a colisão, a condutora fez o teste do bafômetro e deu positivo para o consumo de bebida alcoólica. Mara foi autuada em flagrante por dano ao patrimônio público e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

De acordo com informações da TV Gazeta, a motorista não teve direito a fiança porque, além de ter sido autuada por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ela foi autuada por dano ao patrimônio público. Os crimes somam mais de quatro anos de prisão, por isso, nesse caso não caberia fiança. Ainda segundo a TV Gazeta, dois policias se feriram no acidente, mas sem gravidade.