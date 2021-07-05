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Em três bairros

PM apreende 28 tabletes de maconha, ecstasy, dinheiro e armas na Serra

As drogas, armas e dinheiro foram apreendidos em ações realizadas no último fim de semana. Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 11:57

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:57

PM apreendeu drogas, armas de fogo e mais de 4 mil reais em dinheiro em ações na Serra
PM apreendeu drogas, armas de fogo e mais de 4 mil reais em dinheiro em ações na Serra Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu 28 tabletes de maconha, cocaína, crack, ecstasy, munições, armas de fogo e mais de 4 mil reais em dinheiro em ações no último fim de semana, no município da Serra.
Na última sexta-feira (2), militares da Força Tática, com o serviço de inteligência do 6º Batalhão da PM, foram ao bairro Praia de Carapebus verificar denúncia de tráfico de drogas. Durante as diligências, um suspeito foi abordado e, com ele, foi apreendida uma sacola contendo 28 tabletes de maconha e 55 comprimidos de ecstasy, além de uma pistola de calibre 380, três carregadores e 56 munições, e, também, uma quantia de R$4.322,00 em espécie.
No mesmo dia, no bairro Centro da Serra, um policial militar de folga suspeitou da atitude de um indivíduo e acionou uma equipe em serviço, que seguiu até o endereço solicitado e abordou o homem. Com ele, foi apreendido um revólver de calibre 38, carregado com seis munições.
No último sábado (3), durante uma Operação da Força Tática no Bloco A do bairro Planalto, policiais abordaram três indivíduos e apreenderam com eles uma pistola calibre 380, 44 munições do mesmo calibre, 28 buchas de maconha e R$225,00 em espécie.
Já no domingo (4), durante patrulhamento pelo bairro Manoel Plaza, uma equipe abordou dois suspeitos, sendo apreendidos com eles 47 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, duas buchas de maconha e mais R$ 32,00 em espécie.
Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Serra.

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