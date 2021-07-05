Operação prende homem suspeito de traficar armas em Guarapari

“A equipe recebeu a denúncia e realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito. No local, ele disse que não tinha arma de fogo e nem as comercializava, mas, ao olhar por cima de um móvel, foi localizada uma pistola com o número de identificação raspado", conta o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.