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Apreensão de dinheiro e arma

Operação prende homem suspeito de traficar armas em Guarapari

Com o homem de 52 anos, a polícia apreendeu uma pistola e quase R$ 5 mil em espécie. A prisão ocorreu na última sexta-feira (2), no bairro São Gabriel

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 11:22
Policia
Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola com numeração raspada e ainda quase R$ 5 mil em espécie Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 52 anos, suspeito de ser traficante de armas, foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, em uma operação conjunta com a Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme).
Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu no bairro São Gabriel, em Guarapari, na noite da última sexta-feira (2) e foi resultado de uma denúncia feita pelo Disque-Denúncia (181).
“A equipe recebeu a denúncia e realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito. No local, ele disse que não tinha arma de fogo e nem as comercializava, mas, ao olhar por cima de um móvel, foi localizada uma pistola com o número de identificação raspado", conta o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.
Diante do flagrante delito, os policiais realizaram buscas e, além da arma, localizaram e apreenderam R$ 4.800,00 em espécie. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte de arma de uso restrito. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

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