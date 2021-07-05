Dupla é perseguida e bate em muro após tentativa de assalto em Cachoeiro

Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (05) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeitos de tentar roubar um malote de dinheiro. Eles foram interceptados por uma viatura da Polícia Militar que fazia uma ronda na região. Os suspeitos fugiram em uma moto e, durante a perseguição policial, eles acabaram batendo no muro de uma residência.
Segundo informações da Polícia Militar, o malote, com quantia em dinheiro não informada, era para o pagamento de funcionários que trabalhavam na construção de um supermercado, no bairro Paraíso. Um dos envolvidos, de acordo com os militares, já havia trabalhado na obra.
Funcionários do local perceberam a movimentação estranha da dupla e acionou a polícia. Uma viatura que fazia ronda preventiva nas imediações se aproximou e os dois suspeitos, ao verem os militares, fugiram. Durante a perseguição pelas ruas do bairro, o condutor perdeu o controle da motocicleta, subiu em uma calçada e bateu em um muro. Com o impacto, ele caiu na escadaria da casa.
O piloto da moto fraturou a perna e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Uma arma e a moto foram apreendidas. O outro suspeito foi levado para a delegacia de Cachoeiro.
A Polícia Civil informou, por meio de nota que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito que se feriu permanece sob escolta no hospital.