Dupla é perseguida e bate em muro após tentativa de assalto em Cachoeiro

Segundo informações da Polícia Militar, o malote, com quantia em dinheiro não informada, era para o pagamento de funcionários que trabalhavam na construção de um supermercado, no bairro Paraíso. Um dos envolvidos, de acordo com os militares, já havia trabalhado na obra.

Funcionários do local perceberam a movimentação estranha da dupla e acionou a polícia. Uma viatura que fazia ronda preventiva nas imediações se aproximou e os dois suspeitos, ao verem os militares, fugiram. Durante a perseguição pelas ruas do bairro, o condutor perdeu o controle da motocicleta, subiu em uma calçada e bateu em um muro. Com o impacto, ele caiu na escadaria da casa.