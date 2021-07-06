Operação Sentinela prende 188 pessoas no ES no mês de junho

Em um mês, 188 pessoas foram presas durante a Operação Sentinela, da Polícia Militar, no Espírito Santo. Dos presos, 114 tinham mandado de prisão em aberto. Armas, drogas e munições foram apreendidas.
A Operação Sentinela é realizada mensalmente pela Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil e com o Ministério Público desde abril do ano passado. De lá pra cá, a operação já prendeu 253 assassinos e 270 traficantes.
Armas e drogas foram apreendidas na Operação Sentinela em todo o ES
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, explicou que, dos 188 presos, foram detidos 18 homicidas e 23 por tráfico de drogas. Além dos presos, a operação apreendeu, em junho, 45 quilos de drogas, 36 armas e munição.
Um dos presos foi Marlon Brendo Figueiredo dos Santos. Ele era um dos 11 criminosos mais procurados do Espírito Santo e foi preso na última semana por uma equipe de inteligência da Polícia Militar.
*Com informações da TV Gazeta