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Polícia Militar

Operação Sentinela prende 188 pessoas no ES no mês de junho

Dos presos, 114 tinham mandado de prisão em aberto; armas, drogas e munições também foram apreendidas; a operação é realizada pela PM em parceria com a Polícia Civil e com o Ministério Público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 22:27

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 22:27

Coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do ES
Operação Sentinela,  da Polícia Militar, prendeu 188 pessoas no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Em um mês, 188 pessoas foram presas durante a Operação Sentinela, da Polícia Militar, no Espírito Santo. Dos presos, 114 tinham mandado de prisão em aberto. Armas, drogas e munições foram apreendidas.
A Operação Sentinela é realizada mensalmente pela Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil e com o Ministério Público desde abril do ano passado. De lá pra cá, a operação já prendeu 253 assassinos e 270 traficantes.

Armas e drogas foram apreendidas na Operação Sentinela em todo o ES

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, explicou que, dos 188 presos, foram detidos 18 homicidas e 23 por tráfico de drogas. Além dos presos, a operação apreendeu, em junho, 45 quilos de drogas, 36 armas e munição.
Um dos presos foi Marlon Brendo Figueiredo dos Santos. Ele era um dos 11 criminosos mais procurados do Espírito Santo e foi preso na última semana por uma equipe de inteligência da Polícia Militar.
*Com informações da TV Gazeta

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