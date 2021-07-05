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Suspeitos fogem após perseguição e troca de tiros com a PM na Serra

A Polícia Militar informou que os suspeitos escaparam depois de uma perseguição até o bairro São Marcos II; armas, drogas e o carro foram apreendidos

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 19:13

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 jul 2021 às 19:13
Viatura da PM perseguindo carro vermelho em uma rua do bairro São Marcos II, na Serra
Suspeitos trocaram tiros com a Polícia Militar e conseguiram fugir na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Três homens fugiram após trocarem tiros com policiais militares no bairro São Marcos II, na Serra, nesta segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar, eles estavam a bordo de um veículo modelo Volkswagen Gol vermelho e escaparam depois de uma perseguição. Armas, drogas e o carro foram apreendidos, mas ninguém foi detido.
A corporação informou que uma viatura fazia patrulha no bairro Colina da Serra, quando os militares viram um carro estacionado em uma região conhecida como Favela Areinha. Segundo a polícia, um homem embarcou rapidamente no veículo e tentou fugir. Os policiais deram a ordem de parada, que não foi acatada pelos suspeitos.
A partir disso, teve início uma perseguição que durou até o bairro São Marcos II, também na Serra. Segundo a polícia, o carro bateu contra uma árvore e os três ocupantes conseguiram fugir a pé após trocarem tiros com os militares. Ninguém ficou ferido.
Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que uma viatura da PM persegue o veículo por uma rua do bairro. Confira abaixo:
Polícia Militar conseguiu apreender 33 munições e um carregador de calibre .380, além de 97 pinos e oito papelotes de cocaína, 21 buchas de maconha, 14 pedras de crack e três telefones celulares. De acordo com a PM, todo o material apreendido foi levado para a Delegacia Regional da Serra.
Polícia Civil informou que as munições apreendidas serão encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística e Balística e as drogas vão ser levadas para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal (DML), para serem analisadas e incineradas. O veículo, segundo a corporação, possuía restrição de furto e roubo e foi apreendido.

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