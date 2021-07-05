Suspeitos fogem após perseguição e troca de tiros com a PM na Serra

Suspeitos trocaram tiros com a Polícia Militar e conseguiram fugir na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta

Três homens fugiram após trocarem tiros com policiais militares no bairro São Marcos II, na Serra , nesta segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar , eles estavam a bordo de um veículo modelo Volkswagen Gol vermelho e escaparam depois de uma perseguição. Armas, drogas e o carro foram apreendidos, mas ninguém foi detido.

A corporação informou que uma viatura fazia patrulha no bairro Colina da Serra, quando os militares viram um carro estacionado em uma região conhecida como Favela Areinha. Segundo a polícia, um homem embarcou rapidamente no veículo e tentou fugir. Os policiais deram a ordem de parada, que não foi acatada pelos suspeitos.

A partir disso, teve início uma perseguição que durou até o bairro São Marcos II, também na Serra. Segundo a polícia, o carro bateu contra uma árvore e os três ocupantes conseguiram fugir a pé após trocarem tiros com os militares. Ninguém ficou ferido.

Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que uma viatura da PM persegue o veículo por uma rua do bairro. Confira abaixo:

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Polícia Militar conseguiu apreender 33 munições e um carregador de calibre .380, além de 97 pinos e oito papelotes de cocaína, 21 buchas de maconha, 14 pedras de crack e três telefones celulares. De acordo com a PM, todo o material apreendido foi levado para a Delegacia Regional da Serra.