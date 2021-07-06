Suspeito de matar motorista de aplicativo e passageiro é preso em Cariacica

Além das três prisões, operação também resultou em apreensão de drogas em Cariacica Crédito: Polícia Civil

O motorista de aplicativo Edson dos Santos, de 54 anos, foi assassinado enquanto fazia uma corrida para dois homens, sendo um deles Aristeu Oliveira, de 27 anos, que também foi morto. O jovem e um outro passageiro – que também foi baleado e socorrido na ocasião – seriam os alvos dos mais de 50 tiros que atingiram o carro.

Duplo homicídio em Cariacica Crédito: Redes sociais

Durante a operação, a esposa do criminoso, uma jovem de 22 anos, também foi presa em flagrante, além de um terceiro envolvido com o tráfico de drogas na região, um homem de 37 anos. Os três fazem parte de uma associação criminosa que atua no Morro da Gama, segundo a polícia.

"O objetivo era o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão domiciliar e de três mandados de prisão. Cumprimos as buscas, localizamos farto material entorpecente e um dos alvos da operação foi localizado. Trata-se de um elemento de extrema periculosidade, envolvido em diversos homicídios da região e investigado em diversos inquéritos na nossa delegacia. Ele era evadido do sistema prisional e que foi capturado em atendimento a dois mandados de prisão – um de prisão temporária por homicídio qualificado e outro oriundo de recaptura do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas –, com outras duas pessoas, autuadas em flagrante", explicou o delegado.

"A motivação para o homicídio ocorrido em novembro foi a disputa territorial pelo tráfico, como acontece na maioria dos homicídios em Cariacica. O motorista estava fazendo transporte de criminosos e o grupo rival chegou para fazer atentado contra os dois passageiros que Edson estava transportando. Ele acabou sendo alvejado, fatalmente. As investigações comprovam que o condutor era indiretamente envolvido com o crime" Eduardo Khaddour - Delegado de Polícia

Além das prisões, uma grande quantidade de drogas, assim como outros materiais, foi apreendida em duas residências durante a ação da polícia. Veja a lista:

5 kg de substância conhecida como crack;

18 pedras de substância conhecida como crack, já preparadas para a venda;

6 kg de maconha;

5 kg de cocaína;

32 pinos de cocaína, já preparados para a venda;

Duas toucas ninjas;

Quantia de R$ 747;

150 frascos de substância conhecida com Loló;

3 balanças de precisão;

Um aparelho de telefone celular com restrição de roubo.

Segundo Khaddour, a quantidade de droga encontrada pode desestabilizar o grupo criminoso. "Encontramos farto material entorpecente. Havíamos recebido informação de que o material foi recebido sábado (03) à tarde e estava começando a ser preparado para comercialização. Temos certeza que vai dar uma descapitalizada considerável na organização", concluiu.

O homem de 37 anos foi autuado em flagrante por tráfico, enquanto o de 27 anos foi autuado pelos crimes de venda de produto nocivo a saúde e receptação; já a esposa foi autuada apenas por venda de produto nocivo a saúde. Os três foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana e estão à disposição da Justiça para responder pelos crimes praticados. Um dos presos, em depoimento, confessou que recebeu a droga dois dias antes da operação e que estava começando a preparar para embalar.

RELEMBRE EPISÓDIO OCORRIDO EM NOVEMBRO

Um motorista de aplicativo de 54 anos foi morto a tiros enquanto realizava uma corrida no bairro Mucuri, em Cariacica, em 28 de novembro de 2020. O carro que ele dirigia foi alvejado por mais de 50 disparos de arma de fogo, segundo informações de moradores. No momento, ele carregava dois passageiros: um foi atingido pelos tiros e também morreu; o segundo ficou ferido e foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Laje, no mesmo município.

Duplo homicídio em Cariacica Crédito: TV Gazeta

O crime aconteceu no início da noite de sábado (28) por volta das 18h30. Edson dos Santos levava os dois passageiros quando foi surpreendido pelos criminosos que atiraram contra o veículo enquanto ele chegava ao destino, em Mucuri.

Os tiros mataram Edson e um dos passageiros na hora. O outro rapaz que estava no carro foi atingido pelos disparos e, mesmo ferido, conseguiu correr em busca de ajuda. Edson deixa quatro filhos.

O passageiro morto foi identificado como Aristeu Oliveira, de 27 anos. O jovem era motoboy e deixa um filho. A identidade do rapaz que estava com ele não foi revelada. Segundo a Polícia Militar, ainda não se sabe o local em que os passageiros embarcaram no carro de Edson.