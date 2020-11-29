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Assassinato

Motorista de aplicativo e passageiro são mortos a tiros em Cariacica

O carro que eles estavam foi alvo de mais de 50 tiros. Outro passageiro também foi atingido e está internado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 19:22

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 19:22

Duplo homicídio em Cariacica
Duplo homicídio em Cariacica Crédito: Redes sociais
Um motorista de aplicativo de 54 anos foi morto a tiros enquanto realizava uma corrida no bairro Mucuri, em Cariacica, na noite deste sábado (28). O carro que ele dirigia foi alvejado por mais de 50 disparos de arma de fogo, segundo informações de moradores.
No momento, ele carregava dois passageiros: um foi atingido pelos tiros e também morreu; o segundo ficou ferido e foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Laje, no mesmo município.
Duplo homicídio
Duplo homicídio Crédito: TV Gazeta
O crime aconteceu no início da noite de sábado por volta das 18h30. Edson dos Santos levava os dois passageiros quando foi surpreendido pelos criminosos que atiraram contra o veículo enquanto ele chegava ao destino, em Mucuri.
Os tiros mataram Edson, que deixa quatro filhos, e um dos passageiros na hora. O outro rapaz que estava no carro foi atingido pelos disparos e, mesmo ferido, conseguiu correr em busca de ajuda.
O passageiro morto foi identificado como Aristeu Oliveira, de 27 anos. O jovem era motoboy e deixa um filho. A identidade do rapaz que estava com ele não foi revelada. Segundo a Polícia Militar, ainda não se sabe o local em que os passageiros embarcaram no carro de Edson.
Duplo homicídio em Cariacica
Duplo homicídio em Cariacica Crédito: TV Gazeta
Segundo familiares, Edson dos Santos era motorista de aplicativo há pouco tempo e fazia seu trabalho sempre durante o dia. Ele costumava encerrar as corridas, no máximo, às 19h, justamente porque temia sofrer algum tipo de violência. O crime está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.  (Com informações de Dani Carla, da TV Gazeta)
*Mônica Moreira é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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