Moradores relatam tiroteio na região de Andorinhas, em Vitória

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No Twitter, muitos relatos de moradores dos arredores que também ouviram a rajada de tiros. "Que tiroteio é esse que está dando para ouvir aqui em Jardim da Penha?", comentou um internauta.

Em nota, a PM informou que o "Ciodes recebeu a informação de disparo de arma de fogo no bairro Andorinhas, em Vitória. Foi realizado patrulhamento em todo o bairro e populares confirmaram o fato. Não houve informações de feridos e ninguém foi detido. A Polícia Militar informa que além do policiamento ostensivo, equipes realizam ponto base na entrada no bairro. A Força Tática reforçará o patrulhamento na região, em horários estratégicos".

"Cabe destacar que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota da polícia.