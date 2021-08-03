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Ouça áudio dos disparos

Moradores relatam tiroteio na região de Andorinhas, em Vitória

Um morador de Jardim da Penha conseguiu gravar o barulho dos tiros. Segundo a PM, não houve informações de feridos e ninguém foi detido

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2021 às 21:43
Viatura da Polícia Militar
Tiroteios relataram forte barulho de tiroteio na região de Andorinhas, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Moradores dos bairros Jardim da Penha, Barro Vermelho e Andorinhas relatam barulho de tiroteio com rajada de fortes disparos na noite desta segunda-feira (2), em Vitória. Um morador de Jardim da Penha conseguiu gravar o barulho dos tiros. Ouça abaixo.
No Twitter, muitos relatos de moradores dos arredores que também ouviram a rajada de tiros. "Que tiroteio é esse que está dando para ouvir aqui em Jardim da Penha?", comentou um internauta.
Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), dois suspeitos em uma motocicleta teriam passado pela Orla de Andorinhas e atirado várias vezes, mas não há relato de feridos. Equipes da Polícia Militar realizam uma operação no bairro com o apoio da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), na noite desta segunda-feira.
Em nota, a PM informou que o "Ciodes recebeu a informação de disparo de arma de fogo no bairro Andorinhas, em Vitória. Foi realizado patrulhamento em todo o bairro e populares confirmaram o fato. Não houve informações de feridos e ninguém foi detido. A Polícia Militar informa que além do policiamento ostensivo, equipes realizam ponto base na entrada no bairro. A Força Tática reforçará o patrulhamento na região, em horários estratégicos".

SEM REGISTRO

Na manhã desta terça-feira (3), a Polícia Civil respondeu, em nota, que não foi localizada nenhuma ocorrência proveniente entregue na Delegacia Regional de Vitória ou acionamento para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"Cabe destacar que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota da polícia.

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