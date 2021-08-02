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Ciclista fica gravemente ferido em acidente no Morro do Moreno

Imagens dão sensação de que o adolescente não conseguiu frear a bicicleta; acidente ocorreu nesta segunda-feira (2) em Vila Velha

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 20:06

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 ago 2021 às 20:06
Ciclista se acidenta em Vila Velha
Ciclista se envolveu no acidente durante a tarde desta segunda-feira (2), em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um ciclista, de 15 anos, ficou ferido depois de não conseguir frear a bicicleta e cair em uma área de vegetação na região do Morro do Moreno, em Vila Velha. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), por volta das 16h. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Vídeos recebidos pela equipe de A Gazeta mostram o rapaz descendo uma ladeira em alta velocidade, logo após a descida de outros três jovens. No trajeto, ele quase acerta um policial e um homem que estão em pé, conversando na calçada. Em seguida, ele despenca em uma área de vegetação. Veja:
A reportagem conversou com o barbeiro Thiago Duraes, que se identificou como um dos ciclistas que descem primeiro, vestido com moletom preto e bermuda azul (à direita do vídeo). Segundo informou, ele e o jovem que se acidentou – identificado como Kevin – são vizinhos e moram em Cariacica.
"O freio da bicicleta dele não funcionou. Assim que teve a batida, ele desmaiou. Mas aí chamamos por ele e ele voltou. Estava consciente, porém com muita dor na cabeça e no pescoço. O rosto dele também estava muito machucado", contou o rapaz, que acompanhou o amigo na ambulância do Corpo de Bombeiros.
De acordo com Thiago, o colega foi levado para o Hospital Infantil de Vitória. A reportagem tenta localizar a família de Kevin para saber o estado de saúde dele. Ainda segundo o amigo, eles estavam em um grupo de seis vizinhos, que foram passear nesta segunda-feira (2) no Morro do Moreno.

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES

Apesar de o acidente ter ocorrido ao lado de uma unidade do Quarto Batalhão da Polícia Militar, a assessoria da PM informou que o registro ficou a cargo do Corpo de Bombeiros que, por sua vez, confirmou que o adolescente foi socorrido e levado ao Hospital Infantil de Vitória.
"A equipe de resgate foi deslocada e, no local, encontrou um adolescente de 15 anos que sofreu um acidente de bicicleta. Ele apresentava muitas escoriações pelo corpo, trauma na face e não tinha outras fraturas aparentes. O jovem foi imobilizado e levado para o hospital", diz a nota.

Atualização

03/08/2021 - 1:29
A Polícia Militar enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

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