Motociclista morre após colidir contra ônibus em Vila Velha

Um motociclista, de 60 anos, morreu após colidir contra um ônibus do Transcol, na noite deste sábado (30), em Vila Velha. A batida aconteceu por volta das 21h30, na Rua Emydio Ferreira Sacramento, conhecida coma rua da feira, no bairro Aribiri. Chovia no momento do acidente.
De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta bateu de frente com ônibus. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do motociclista, que foi identificado como Edmundo Rodrigues da Silva, de 60 anos.
Ainda segundo a PM, o motociclista não tinha carteira de habilitação e a moto estava com o licenciamento vencido desde 2011. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo.