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Motociclista morre após colidir contra ônibus em Vila Velha

O condutor da moto, de 60 anos, bateu de frente com o Transcol, na rua da feira, no bairro Aribiri. Chovia no momento do acidente

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2021 às 10:11
Motociclista morreu depois de bater de frente com o ônibus do Transcol, no bairro Aribiri, em Vila Velha
Motociclista morreu depois de bater de frente com o ônibus do Transcol, no bairro Aribiri, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um motociclista, de 60 anos, morreu após colidir contra um ônibus do Transcol, na noite deste sábado (30), em Vila Velha. A batida aconteceu por volta das 21h30, na Rua Emydio Ferreira Sacramento, conhecida coma rua da feira, no bairro Aribiri. Chovia no momento do acidente.
De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta bateu de frente com ônibus. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do motociclista, que foi identificado como Edmundo Rodrigues da Silva, de 60 anos.
Ainda segundo a PM, o motociclista não tinha carteira de habilitação e a moto estava com o licenciamento vencido desde 2011.  O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

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