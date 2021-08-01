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Criança e avós morrem em grave acidente na Rodovia do Sol em Anchieta

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as três vítimas estavam em um carro com placa de Vitória e morreram no local, na noite deste sábado (31)

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2021 às 08:31
Acidente mata criança e avós em Anchieta
Acidente mata criança e avós em Anchieta Crédito: Thales Rodrigues
Um grave acidente entre dois carros matou um menino de quatro anos e os dois avós dele, Fábio Suzé Mendes de Oliveira e Celéste Aida Vieira de Oliveira, em AnchietaSul do Espírito Santo. A ocorrência foi na Rodovia do Sol, na noite deste sábado (31). A mãe da criança, Fabiana Vieira de Oliveira, de 39 anos, foi socorrida em estado grave. O motorista do outro carro envolvido na colisão, ainda não identificado, também se feriu com gravidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, avós e neto morreram no local. A filha do casal e mãe da criança, identificada como Fabiana, foi socorrida e levada em estado grave para um hospital da Capital. A família estava em um carro com placa de Vitória.
Acidente mata criança e avós em Anchieta
Acidente mata criança e avós Crédito: Thales Rodrigues
O outro carro envolvido no acidente tinha placa de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista foi levado para o Pronto Atendimento em Anchieta, também em estado grave, segundo os bombeiros.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou, na tarde deste domingo (1º), que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Além disso, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
O sepultamento da criança que morreu no grave acidente na noite de sábado (31) será na Igreja Central Presbisteriana, em Marataízes. O corpo do menino chegará ao local no início da noite deste domingo (01) e o sepultamento será na manhã de segunda (02).  A princípio estava previsto o sepultamento das três vítimas, mas a informação foi corrigida. 
De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, a criança que morreu no acidente é filho de um motorista do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis de Guarapari e que também trabalha nesta função para a Eco101. O pai não participou do resgate do acidente de sua família, pois não estava na equipe de ontem à noite.
Com informações de Vinicius Rangel e Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

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