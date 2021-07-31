João Tozzi Sobrinho foi ordenado padre pela Arquidiocese de Vitória Crédito: Vicariato de Comunicação da Arquidiocese

Aos 77 anos, é o momento de João Tozzi Sobrinho realizar um sonho de infância. Ele foi ordenado padre na Arquidiocese de Vitória neste sábado (31). A cerimônia aconteceu no Santuário de Vila Velha com a presença da família e de alguns fiéis.

João Tozzi é viúvo, tem três filhos e cinco netos. A partir de agora, o diácono permanente está na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha , até a decisão do Arcebispo. É na paróquia que João Tozzi vai presidir a primeira missa, neste domingo (1º), às 11h.

A primeira celebração do padre poderá ser acompanhada pelas redes sociais da igreja: @nsperpetuosocorro ou pelo YouTube: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro . Para participação presencial, o agendamento pode ser realizado pelo site nspsocorro.com ou pelo aplicativo NSPSocorro, a partir das 21h deste sábado (31).

Viúvo de 77 anos recebe ordenação de padre da Arquidiocese de Vitória Crédito: Vicariato de Comunicação da Arquidiocese

Esta é a primeira vez que a Arquidiocese de Vitória ordenou um viúvo como sacerdote. Isso foi possível depois que o diaconato permanente foi restaurado pelo Concílio Vaticano II. Trata-se de um grau da ordem, e o diácono pode ser um homem solteiro, casado ou viúvo.

O envolvimento do padre com a igreja teve início quando ele ainda tinha quatro anos, o diácono frequentava a Igreja de São Sebastião, em Jucutuquara, mas foi com oito anos que João Tozzi sentiu o desejo pela vocação, mas na ocasião foi impedido pela mãe que não permitiu que ele fosse para o seminário.