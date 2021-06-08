Viúvo realiza sonho e será ordenado padre na Arquidiocese de Vitória

O dia 31 de julho, na liturgia católica
, é dedicado a Santo Inácio de Loyola, o militar espanhol que se converteu à fé, fundou a Companhia de Jesus (Jesuítas) e depois se tornou um dos maiores santos da Igreja. Essa é uma bela história de conversão e mudança, sentimentos que também estão marcando a vida do viúvo João Tozzi Sobrinho, de 77 anos, que no último dia de julho se tornará o mais novo sacerdote da Arquidiocese de Vitória.
É uma ordenação histórica pois é a primeira vez que um homem viúvo (portanto, já foi casado) se tornará padre na Arquidiocese. Um padre com três filhos e cinco netos. Mas para que isso acontecesse, João Tozzi mostrou seu preparo para uma nova vocação, a vida sacerdotal.
Viúvo há dez anos, o aposentado, nascido em Colatina
, é diácono permanente da Igreja há oito anos, função que está presente em muitas dioceses católicas do país e que é exercida exclusivamente por homens casados. Tem algumas atribuições de padre, exceto consagrar a hóstia, ouvir confissões e administrar o sacramento da unção dos enfermos. A tarefa precípua do diácono é auxiliar o sacerdote nas celebrações e na vida pastoral em geral.
Entretanto, João Tozzi, que é diácono na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa
, em Vila Velha, sentiu um chamado ainda maior - queria ser padre, um sonho acalentado há muito tempo. “Sempre senti essa vocação, desde o tempo da minha infância, mas naquela época tudo era muito difícil e só agora serei ordenado.”
O diácono afirma que se sente acolhido pela Igreja Católica e que jamais encontrou resistências à sua vocação para o sacerdócio. “Dom Dario Campos
[o arcebispo] me acolheu como um verdadeiro pai. Senti naquele acolhimento que eu iria realmente atingir aquele meu sonho tão desejado. Nunca senti nenhum preconceito na Igreja e na sociedade”, conta.
Esse apoio se estendeu às comunidades onde atua: “Sempre fui muito bem acolhido, sinto-me amado profundamente nas nossas três queridas comunidades da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, enfatiza.
Tozzi não chegou a frequentar o seminário arquidiocesano com os demais jovens que estão se preparando para serem os futuros padres da arquidiocese. Ele fez o curso preparatório para o diaconato, durante cinco anos e meio, na Escola Diaconal São Lourenço, em Vitória, e também cursou três anos de Teologia Pastoral. Além disso, após decidir ser padre, e por orientação de dom Dario, fez uma complementação de estudos, o que lhe foi suficiente para prepará-lo intelectualmente para o sacerdócio.
Como bom católico, Tozzi é um devoto da Virgem Maria: “Tenho muito carinho e amor por ela. Depois de Deus, é a ela quem amo de todo o meu coração”. Mas o futuro sacerdote cita outros santos pelos quais tem um carinho especial. Entre eles, Santo Antônio, São Francisco e Santa Maria Goretti, em cuja paróquia, em Jardim América, atuou por 25 anos.
A ordenação de Tozzi será junto com a do diácono transitório Vitor César Zille Noronha
no dia 31 de julho, às 9h, no Santuário de Vila Velha. Em agosto, três outros diáconos transitórios serão ordenados padres da Arquidiocese de Vitória: Alessandro Rebonato, Daniel Calil Mascalubo e Ruan Coutinho da Cruz.