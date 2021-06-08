Viúvo realiza sonho e será ordenado padre na Arquidiocese de Vitória

João Tozzi Sobrinho será ordenado padre no dia 31 de julho no Santuário de Vila Velha Crédito: Divulgação

O dia 31 de julho, na liturgia católica , é dedicado a Santo Inácio de Loyola, o militar espanhol que se converteu à fé, fundou a Companhia de Jesus (Jesuítas) e depois se tornou um dos maiores santos da Igreja. Essa é uma bela história de conversão e mudança, sentimentos que também estão marcando a vida do viúvo João Tozzi Sobrinho, de 77 anos, que no último dia de julho se tornará o mais novo sacerdote da Arquidiocese de Vitória.

É uma ordenação histórica pois é a primeira vez que um homem viúvo (portanto, já foi casado) se tornará padre na Arquidiocese. Um padre com três filhos e cinco netos. Mas para que isso acontecesse, João Tozzi mostrou seu preparo para uma nova vocação, a vida sacerdotal.

Viúvo há dez anos, o aposentado, nascido em Colatina , é diácono permanente da Igreja há oito anos, função que está presente em muitas dioceses católicas do país e que é exercida exclusivamente por homens casados. Tem algumas atribuições de padre, exceto consagrar a hóstia, ouvir confissões e administrar o sacramento da unção dos enfermos. A tarefa precípua do diácono é auxiliar o sacerdote nas celebrações e na vida pastoral em geral.

Entretanto, João Tozzi, que é diácono na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa , em Vila Velha, sentiu um chamado ainda maior - queria ser padre, um sonho acalentado há muito tempo. “Sempre senti essa vocação, desde o tempo da minha infância, mas naquela época tudo era muito difícil e só agora serei ordenado.”

O diácono afirma que se sente acolhido pela Igreja Católica e que jamais encontrou resistências à sua vocação para o sacerdócio. “ Dom Dario Campos [o arcebispo] me acolheu como um verdadeiro pai. Senti naquele acolhimento que eu iria realmente atingir aquele meu sonho tão desejado. Nunca senti nenhum preconceito na Igreja e na sociedade”, conta.

Esse apoio se estendeu às comunidades onde atua: “Sempre fui muito bem acolhido, sinto-me amado profundamente nas nossas três queridas comunidades da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, enfatiza.

Karina, Fábio e Renato Tozzi, os filhos do diácono João Tozzi Crédito: Álbum de família

Tozzi não chegou a frequentar o seminário arquidiocesano com os demais jovens que estão se preparando para serem os futuros padres da arquidiocese. Ele fez o curso preparatório para o diaconato, durante cinco anos e meio, na Escola Diaconal São Lourenço, em Vitória, e também cursou três anos de Teologia Pastoral. Além disso, após decidir ser padre, e por orientação de dom Dario, fez uma complementação de estudos, o que lhe foi suficiente para prepará-lo intelectualmente para o sacerdócio.

"Você já imaginou esperar 69 anos para realizar um sonho que se tornou possível? É o tempo de Deus, precisamos acreditar nisso. Por isso, cito umas palavras de Jesus Cristo: 'eu não vim para ser servido, eu vim para servir'. É o que mais desejo após minha ordenação, me colocar totalmente a serviço dos mais necessitados, na nossa paróquia e na nossa Igreja" João Tozzi Sobrinho - Sobre sua atuação pastoral

Como bom católico, Tozzi é um devoto da Virgem Maria: “Tenho muito carinho e amor por ela. Depois de Deus, é a ela quem amo de todo o meu coração”. Mas o futuro sacerdote cita outros santos pelos quais tem um carinho especial. Entre eles, Santo Antônio, São Francisco e Santa Maria Goretti, em cuja paróquia, em Jardim América, atuou por 25 anos.