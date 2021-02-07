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Leonel Ximenes

Futuros padres do ES são enviados para missão na Amazônia

Os quatro diáconos transitórios vão atuar no Sul do Pará, região de intensos conflitos agrários

Públicado em 

07 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os diáconos Vitor, Alessandro, Daniel e Ruan foram recebidos por dom Dominique, bispo local, na catedral da Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia
Os diáconos Vitor, Alessandro, Daniel e Ruan foram recebidos por dom Dominique, bispo local, na catedral da Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia Crédito: Divulgação
Antes de serem ordenados sacerdotes da Igreja Católica, no segundo semestre deste ano, os diáconos transitórios Vitor Noronha, Ruan Coutinho, Alessandro Rebonato e Daniel Calil vão enfrentar um grande desafio: participar de uma missão na Amazônia.
Na semana passada, os quatro jovens embarcaram para a Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia, no Sul do Pará, onde ficarão de quatro a seis meses envolvidos em atividades pastorais.
Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, explicou que os futuros padres da arquidiocese vão ajudar o clero e o povo daquela região que é marcada por conflitos agrários, inclusive com mortes. Dom Dario afirma que a Amazônia precisa da ajuda de missionários: “O enriquecimento é muito grande, não só para os diáconos, mas para a nossa Igreja da arquidiocese, como também para a Igreja de lá, no fim todos nós saímos ganhando”.
A Diocese de Conceição do Araguaia tem dez paróquias. Em 1911, período da borracha, dos garimpos e das madeireiras no Brasil, foi criada como prelazia de Conceição, se tornando diocese em 1979, pelo papa João Paulo II. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, a região é extensa territorialmente com cerca de 52.465 quilômetros quadrados e 333.760 habitantes.
A Arquidiocese de Vitória, além da diocese irmã de Lábrea, no Amazonas, está ajudando as dioceses de Conceição do Araguaia e São Gabriel da Cachoeira (AM).
Além dos quatro diáconos transitórios, o padre João Marcelo dos Santos, pároco na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari, foi transferido para a Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia.

INSPIRAÇÃO DO PAPA

“A expectativa da missão é a melhor possível. Nosso desafio é ser aqui Igreja missionária, próxima, fraterna, acolhedora, que vai ao encontro do povo e assim adquire seu cheiro. Dar um pouco do que somos, mas com certeza receber muito mais. Aqui aprenderemos melhor a sermos pastores com cheiro de ovelha, como nos pede o papa Francisco”, diz o diácono Vitor Noronha.
Ele está em missão em Piçarra, cidade de apenas 13 mil habitantes - 7 mil moram na roça. A pequena cidade ficou na História por ser um dos locais do Sul do Pará onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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