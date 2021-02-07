Futuros padres do ES são enviados para missão na Amazônia

Os diáconos Vitor, Alessandro, Daniel e Ruan foram recebidos por dom Dominique, bispo local, na catedral da Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia Crédito: Divulgação

Antes de serem ordenados sacerdotes da Igreja Católica , no segundo semestre deste ano, os diáconos transitórios Vitor Noronha, Ruan Coutinho, Alessandro Rebonato e Daniel Calil vão enfrentar um grande desafio: participar de uma missão na Amazônia.

Na semana passada, os quatro jovens embarcaram para a Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia, no Sul do Pará , onde ficarão de quatro a seis meses envolvidos em atividades pastorais.

Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, explicou que os futuros padres da arquidiocese vão ajudar o clero e o povo daquela região que é marcada por conflitos agrários, inclusive com mortes. Dom Dario afirma que a Amazônia precisa da ajuda de missionários: “O enriquecimento é muito grande, não só para os diáconos, mas para a nossa Igreja da arquidiocese, como também para a Igreja de lá, no fim todos nós saímos ganhando”.

A Diocese de Conceição do Araguaia tem dez paróquias. Em 1911, período da borracha, dos garimpos e das madeireiras no Brasil, foi criada como prelazia de Conceição, se tornando diocese em 1979, pelo papa João Paulo II. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, a região é extensa territorialmente com cerca de 52.465 quilômetros quadrados e 333.760 habitantes.

A Arquidiocese de Vitória, além da diocese irmã de Lábrea, no Amazonas, está ajudando as dioceses de Conceição do Araguaia e São Gabriel da Cachoeira (AM).

Além dos quatro diáconos transitórios, o padre João Marcelo dos Santos, pároco na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari, foi transferido para a Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia.

INSPIRAÇÃO DO PAPA

“A expectativa da missão é a melhor possível. Nosso desafio é ser aqui Igreja missionária, próxima, fraterna, acolhedora, que vai ao encontro do povo e assim adquire seu cheiro. Dar um pouco do que somos, mas com certeza receber muito mais. Aqui aprenderemos melhor a sermos pastores com cheiro de ovelha, como nos pede o papa Francisco ”, diz o diácono Vitor Noronha.