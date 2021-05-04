Fundação do padre Reginaldo Manzotti doa 1.760 cestas básicas ao ES

Cestas básicas doadas pela Fundação Evangelizar chegam à Paróquia Madre Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória Crédito: Maria da Luz Fernandes

A Fundação Evangelizar, do padre Reginaldo Manzotti, doou 1.760 cestas básicas para a campanha Paz e Pão, lançada pela Igreja Católica no Espírito Santo para atender famílias carentes durante a pandemia. Segundo o padre Kelder Brandão, responsável pela campanha, já estão disponíveis 3 mil cestas para serem doadas neste mês em toda a Grande Vitória.

Em março, o padre paranaense Reginaldo Manzotti, que é cantor e comanda programas muito populares nos meios de comunicação e tem forte presença nas redes sociais, fez uma live solidária e conseguiu arrecadar mais de 200 toneladas de alimentos para todo o país - 20 toneladas foram destinadas ao ES

A campanha Paz e Pão tem outras ações, como a campanha Cerâmica pela Vida, que consiste na realização de leilões de objetos de cerâmica doados por ceramistas. Já foram realizados dois: o primeiro arrecadou R$ 10.665,00 e o segundo, R$ 10.330,00. O terceiro leilão (virtual) será realizado de quinta (6) a sábado (8) pelo instagram @ceramicapelavida.

Vários setores da sociedade estão mobilizados para ajudar os mais carentes desde o início da pandemia de Covid, como as categorias médicas. “Temos recebido muitas cestas. Recebemos mais de mil da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo. Semana passada recebemos uma doação da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e semana que vem receberemos receberemos dos oftalmologistas”, enumera padre Kelder, que também é coordenador do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

Outros setores participam da campanha de combate à fome na pandemi a até de forma voluntária: “Os sindicatos da Polícia Federal , dos Fiscais e dos Bancários também estão fazendo atividades para arrecadar doações para a campanha. E o mais legal é que são adesões espontâneas”, destaca o padre Kleber.

Desde o início da campanha Paz e Pão, em abril, já foram arrecadadas 4,8 mil cestas básicas, que são padronizadas em volumes de 13 kg com os seguintes itens: arroz, feijão, fubá, óleo de soja, farinha de mandioca, açúcar, macarrão e pó de café.