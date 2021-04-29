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Apae de Vitória lança campanha para ajudar quem tem fome. Veja como doar

As doações vão ajudar mais de 600 famílias, segundo a instituição. O número representa 50% do público entre pessoas com deficiência intelectual, suas famílias e cuidadores

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 13:13

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

29 abr 2021 às 13:13
Alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão, fazem parte de cestas básicas
Alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão, fazem parte de cestas básicas Crédito: Rafaela Frutoso
Com mais de um ano de pandemia, a realidade de muita gente mudou. Atingidos pela crise econômica, muitas pessoas precisam de ajuda para ter comida dentro de casa. Em Vitória, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)  lançou a campanha "Apae Solidária - Alimente essa causa" com o objetivo de arrecadar cestas básicas e ajudar 600 famílias  atendidas pela instituição. 
“Existe fome, existe insegurança alimentar e é por isso que estamos lançando essa campanha para fazermos uma movimentação de arrecadação de alimentos para que tão logo a gente oferte às famílias cestas básicas. Pedimos que divulguem e doem para que possamos ajudar essas famílias nos próximos meses”, explicou Letícia Coutinho, assistente social da Apae de Vitória.
Segundo a Apae, a decisão de começar ajudar as famílias foi feita depois de uma escuta no atendimento realizada pela própria associação, por meio do Serviço Social. O número de famílias que recebe a doação é 50% do público que têm deficiência intelectual e de suas famílias e cuidadores.

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COMO AJUDAR

A Associação recebe a doação de alimentos no local e também doações em dinheiro por meio trãnsferencia e deposito pelo Pix, Picpay e conta bancária.
A Apae fica no bairro Bento Ferreira e vai receber as doações de de segunda à sexta, das 8h às 16h30. A pessoa também pode montar a cesta básica com alimentos que estão na lista.
A instituição vai trabalhar com uma cesta básica de referência no valor atual entre R$ 80,00 e R$ 90,00. Mas o doador pode contribuir com outros valores. Ao fazer uma doação em dinheiro, a pessoa deve acrescentar R$ 0,01 (um centavo) ao valor final para a instituição reconhecer a transação como sendo para a campanha. Confira abaixo os dados para doação.

MEIOS DE DOAÇÃO

  • Pix campanha Apae Solidária - [email protected]
  • Picpay campanha Apae Solidária - @APAEVITORIA
  • Conta bancária campanha Apae Solidária - Banco Banestes, agência 0106. Conta corrente: 24.522.807. CNPJ: 28.163.228/0001-11.

LISTA DE REFERÊNCIA DE ALIMENTOS

  • 1 Arroz branco - 5 quilos 
  • 1 Açúcar cristal - 2 quilos 
  • 1 Farinha de mandioca branca -1 quilo 
  • 2 Feijão carioca -1 quilo 
  • 1 Macarrão espaguete - 500 gramas 
  • 1 Óleo de soja 900 ml 
  • 1 Sal refinado - 1 quilo 
  • 1 Fubá mimoso fino - 500 gramas 
  • 1 Biscoito de maisena - 400 gramas 
  • 2 Sardinha com óleo - 125 gramas 
  • 1 Leite em pó integral instantâneo - 200 gramas

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