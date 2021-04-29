Apae de Vitória lança campanha para ajudar quem tem fome. Veja como doar

Alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão, fazem parte de cestas básicas Crédito: Rafaela Frutoso

Com mais de um ano de pandemia, a realidade de muita gente mudou. Atingidos pela crise econômica, muitas pessoas precisam de ajuda para ter comida dentro de casa. Em Vitória, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) lançou a campanha "Apae Solidária - Alimente essa causa" com o objetivo de arrecadar cestas básicas e ajudar 600 famílias atendidas pela instituição.

“Existe fome, existe insegurança alimentar e é por isso que estamos lançando essa campanha para fazermos uma movimentação de arrecadação de alimentos para que tão logo a gente oferte às famílias cestas básicas. Pedimos que divulguem e doem para que possamos ajudar essas famílias nos próximos meses”, explicou Letícia Coutinho, assistente social da Apae de Vitória.

Segundo a Apae, a decisão de começar ajudar as famílias foi feita depois de uma escuta no atendimento realizada pela própria associação, por meio do Serviço Social. O número de famílias que recebe a doação é 50% do público que têm deficiência intelectual e de suas famílias e cuidadores.

COMO AJUDAR

A Associação recebe a doação de alimentos no local e também doações em dinheiro por meio trãnsferencia e deposito pelo Pix, Picpay e conta bancária.

A Apae fica no bairro Bento Ferreira e vai receber as doações de de segunda à sexta, das 8h às 16h30. A pessoa também pode montar a cesta básica com alimentos que estão na lista.

A instituição vai trabalhar com uma cesta básica de referência no valor atual entre R$ 80,00 e R$ 90,00. Mas o doador pode contribuir com outros valores. Ao fazer uma doação em dinheiro, a pessoa deve acrescentar R$ 0,01 (um centavo) ao valor final para a instituição reconhecer a transação como sendo para a campanha. Confira abaixo os dados para doação.

MEIOS DE DOAÇÃO

Pix campanha Apae Solidária - [email protected]



Picpay campanha Apae Solidária - @APAEVITORIA



Conta bancária campanha Apae Solidária - Banco Banestes, agência 0106. Conta corrente: 24.522.807. CNPJ: 28.163.228/0001-11.

LISTA DE REFERÊNCIA DE ALIMENTOS