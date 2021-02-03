Apae abre mostra de arte com obras de artistas capixabas

Mostra de Arte e Inclusão da Apae de Vitória Crédito: Apae Vitória/ Divulgação

Exposição que reúne cerca de 40 obras de artistas capixabas, a "Mostra Arte e Inclusão da Apae" apresenta quadros, gravuras e esculturas até o dia 12 de fevereiro, na sede da organização, em Bento Ferreira, Vitória. Sua visitação estará aberta diariamente, das 9h às 17h, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

As obras são de artistas como Jeveaux, Eugenio Goulart, Fernando Rosetti, Guilherme Favaretti, Lando, Yvana Belchior, Liza Tancredi, Didico, Bernadete Rubin, Rogério Caldeira, Jocimar Nalesso, Saskia Sá, Julia Ramalho, Luciano Boi, dentre outros. A associação fechou uma parceria com o coletivo "Arte COMVIDA" e com a galeria "Emparede Contemporânea".

Além da exposição, as obras que foram doadas pelos artistas estarão à venda e toda a renda arrecada será revertida na manutenção da associação. As peças vão de R$ 150,00 a R$ 800,00, e para adquiri-las, basta entrar em contato com associação pelo telefone (27) 2104-4000 e fazer a reserva da obra. Elas serão entregues aos compradores no final da Mostra.

PREVENÇÃO

Por conta da pandemia, serão seguidos os protocolos de segurança sanitária, incluem o distanciamento físico e disponibilização de álcool em gel. A entrada na mostra só será permitida para aqueles que estiverem usando máscara de proteção. Na sala de exposição, há um limite de cinco pessoas por vez.

MOSTRA DE ARTE E INCLUSÃO DA APAE DE VITÓRIA