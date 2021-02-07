Voluntário chora ao pedir doações para projeto que alimenta 700 pessoas

Paulo Roberto Moreira transformou o local onde tinha restaurante em ponto de doação de alimentos Crédito: Arquivo pessoal

Perto de completar um ano, o projeto Almoço Solidário, que distribui café da manhã, almoço e jantar para cerca de 700 pessoas em Boa Vista, Vila Velha , pode acabar. Emocionado, o autor da iniciativa, Paulo Roberto Moreira, de 35 anos, gravou na última terça-feira (02), um vídeo para falar das dificuldades em conseguir doações.

“O Almoço Solidário vai parar. Não é novidade para ninguém que eu faço de tudo para levar à frente o Almoço, mas nesse último mês de janeiro, acho que devido ao Natal, muita gente gastou, fez dívidas, e o Almoço Solidário ficou quase sem nenhuma doação. Nesse mesmo período, aumentou a quantidade de gente que vem almoçar e, por conta disso, a comida acabou”, disse Paulo, chorando.

O projeto, que começou no dia 23 de março de 2020, em meio à pandemia de Covid-19 , conta com a ajuda de voluntários para se manter funcionando. Paulo conta que, após a publicação do vídeo nas redes sociais, ele voltou a receber alimentos para dar continuidade ao Almoço Solidário, mas reforça que o projeto precisa que as doações continuem.

“Enquanto nós tivermos no estoque o último saco de arroz, eu vou estar aqui, mas dependo de ajuda para comprar gás, feijão, arroz, macarrão e tudo que for necessário para matar a fome dessas pessoas que estão aqui todos os dias para receber alimentação”, destacou.

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COMO COMEÇOU

Segundo o voluntário, foi depois de ver uma família procurando alimento no lixo que ele decidiu começar a distribuir refeições no local onde funcionava o próprio restaurante. "Eu decidi fazer isso depois de ver uma família com duas crianças, uma mulher e um homem, pegando comida diretamente do lixo e levando à boca. Aquilo cortou meu coração e eu sabia que precisava fazer alguma coisa".

Depois de presenciar a cena, Paulo Roberto fez seu primeiro vídeo e publicou nas redes sociais pedindo ajuda para arrecadar alimento, a ideia era oferecer as refeições por um dia. "Eu queria dar alimento àquelas pessoas pelo menos por um dia, mas o vídeo viralizou. Com 30 minutos, já tinha pessoas me ligando e carros com alimentos chegando. Foram tantos produtos que conseguimos fazer a ação solidária por mais uma semana, depois um mês e agora estamos há quase um ano oferecendo as refeições para as pessoas", contou.

Paulo Roberto explicou que não é preciso nenhum tipo de cadastro para receber café da manhã, almoço e jantar. "Aqui é assim, é só ter fome, que pode comer".

Ele relata que, nos primeiros dias do projeto, foram atendidas cerca de 200 pessoas necessitadas, mas hoje o número chega a 700. "O Almoço Solidário acabou virando uma referência. Além de atender pessoas em situação de rua, recebemos famílias com moradia fixa também, porque sabemos que muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia. Algumas precisaram vender seus móveis para pagar o aluguel, sabemos que a situação está muito complicada", relatou.

Para conseguir se dedicar ao trabalho social, Paulo decidiu fechar o restaurante. "Na verdade, meu estabelecimento agora funciona inteiramente para esta ação. Manter esse projeto demanda muito tempo e dedicação, precisamos pedir alimentos, preparar as refeições, depois juntar tudo e lavar utensílios para preparar tudo de novo no outro dia, então foi necessário 'fechar' meu restaurante para dar continuidade ao Almoço Solidário. Também precisei vender minha moto, meu carro para conseguir manter isso aqui e faço de coração", disse.

Paulo conta ainda que hoje também vive de doações. "Eu me dedico inteiramente e integralmente a este trabalho, não tenho mais os lucros do restaurante, então assim como vou nas redes sociais pedir ajuda para o almoço social, quando as contas chegam, eu também peço ajuda e quem conhece meu trabalho e sabe da seriedade ajuda. Hoje eu vivo para isso".

Segundo ele, a fé e o auxílio das pessoas que mantêm o projeto. "Minha força vem de Deus. É Ele que me capacita e me ajuda a manter firme para conseguir levar a ação a diante, além dos voluntários, é graças a eles que isso funciona e podemos ajudar tantas pessoas todos os dias", relatou.

Voluntário mostra fila de pessoas aguardando por refeição do projeto Almoço Solidário Crédito: Instragram

O VÍDEO

Paulo Roberto gravou um vídeo pedindo ajuda para arrecadar alimento no dia 22 de março de 2020. Com 30 minutos de circulação nas redes, ele começou a receber ligações de solidários, o vídeo viralizou e alcançou até pessoas em outros países. "Eu gravei o vídeo e compartilhei com cinco amigos, esses amigos compartilharam com outros amigos e, para a minha surpresa, eu estava recebendo ligações da França, Itália, África do Sul e também de outras regiões do Brasil. Eu fiquei emocionado e isso me ajudou a continuar".

Além do almoço solidário, o voluntário também circula em alguns pontos de Vila Velha para oferecer alimentos. "Durante à noite eu vou até algumas regiões para oferecer comida aquelas pessoas que, por alguma razão, não foram até o restaurante. Não são todos os dias, mas toda semana eu faço esse trabalho", destacou.

O voluntário conta também que, além de alimento, faz arrecadações de cadeiras de roda, calçados e fraldas. "As pessoas acabam me procurando, e eu uso as redes sociais como meio para ajudar essas pessoas".

FUNCIONAMENTO

O Almoço Solidário funciona de segunda-feira a sábado, na rua Dr. Annor da Silva, em Boa Vista II, Vila Velha, ao lado da Universidade Vila Velha (UVV).

O café da manhã vai até as 10h. A partir das 13h, é servido o almoço. De três a quatro vezes por semana também é oferecido jantar. "A gente só para no domingo porque o nosso corpo precisa mesmo descansar", afirmou.

DOAÇÕES

Paulo Roberto destaca que tudo que é oferecido na ação social ele consegue por meio de doações de voluntários. "Nós não contamos com ajuda de governo ou prefeitura, então eu vou até as redes sociais pedir arrecadações de alimentos".

Paulo explica ainda ainda que o trabalho na cozinha, no salão do restaurante e de limpeza são feitos por voluntários. "Tem pessoas que, no início da pandemia, vinham para receber alimentos e hoje estão ajudando na cozinha, no restaurante, tudo aqui é voluntariado e feito de coração", conta.

Ele acrescenta que toda ajuda é bem-vinda. "Nós precisamos de comida, arroz, feijão, carne, legumes, e pedimos ajuda das pessoas para que a gente possa continuar"