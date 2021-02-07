ES chega a 5.995 mortes e mais de 302 mil casos de Covid-19

O Espírito Santo registrou nove mortes e 993 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), neste domingo (7). Desde o início da pandemia, 302.854 foram contaminados e 5.995 morreram por complicações da doença.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.061. Em seguida, aparecem Serra (37.917), Vitória (33.100) e Cariacica (24.214).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 4.987 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.485.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 283.831. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 911 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.