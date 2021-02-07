ES chega a 5.995 mortes e mais de 302 mil casos de Covid-19

Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 4.987 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.485.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 283.831. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 911 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.