Cidade do ES comemora queda da Covid e sorteia leitoa e cestas básicas

Leitoa "Malhadinha" será sorteada nesta sexta-feira (23) em Barra de São Francisco Crédito: Gilberto Gil/PMBSF

Depois de atingir a marca de 928 pessoas com o vírus ativo da Covid no período mais crítico da doença, Barra de São Francisco começa a colher os resultados das medidas que adotou para conter a tragédia que se abateu sobre a cidade e que provocou 99 mortes pela doença nos últimos 50 dias. O município foi, junto com Piúma, o epicentro da propagação da variante inglesa do coronavírus.

Uma das medidas adotadas pela administração municipal foi criar um prêmio para as pessoas que circulam com máscaras pelas ruas , como recomenda as normas sanitárias. Essas pessoas são abordadas por equipes da prefeitura, preenchem um cupom e concorrem a prêmios. O primeiro sorteio da campanha será realizado nesta sexta-feira (22). Serão sorteadas 100 cestas básicas e uma leitoa de nome “Malhadinha”.

Nos próximos 15 dias, a expectativa do secretário municipal de Saúde, Gustavo Lacerda, que também é o vice-prefeito, é que o número de pacientes ativos com a doença caia para menos de 100 pessoas. O número de casos ativos caiu para 455 nesta quinta-feira (22), menos do que os 478 do dia 29 de março, quando começou uma fase considerada trágica para o município.

O pico da doença ocorreu nos dez primeiros dias de abril, depois que março (43 óbitos) registrou um crescimento de mais de 600% nas mortes em relação a fevereiro (seis óbitos). Em apenas dez dias, houve um salto de mais de 100% no número de casos ativos. Foi o caos: os últimos 21 dias registraram um crescimento de quase 150% nos óbitos. Nesta semana, porém, as mortes passaram a cair e houve dia até mesmo em que não se verificou óbito.

“Estamos numa descida em relação aos casos ativos no município. Chegamos a uma contaminação assustadoramente alta, mas começamos a testar em massa, identificar todos os positivos, isolamos e monitoramos todos eles. Agora, entramos na curva de volta para os números antigos, sob controle”, comemorou Gustavo.

Até mesmo a procura por atendimento de pessoas com suspeita do vírus, no centro de atendimento criado pela prefeitura , caiu. “Chegamos a atender 209 pessoas, mas o número caiu pela metade e, o que é melhor, com índice de positivo para o vírus abaixo de 10%. Além do trabalho do centro de atendimento, fizemos uma barreira sanitária com testagem em massa nos distritos. Em alguns lugares, os positivos não passaram de 5% dos casos suspeitos”, acrescentou o secretário de saúde.

Se os números ativos estão em queda vertiginosa, na mesma proporção que subiram, então, por que continua morrendo gente? O secretário explica: “Eram pessoas que estavam internadas há 15 ou 20 dias, daquela leva em que as pessoas somente procuravam socorro quando já estavam em estado grave. A maioria deles veio a óbito”.

A pressão sobre o hospital estadual Dr. Alceu Melgaço Filho também diminuiu. No final de março, o hospital foi transformado em referência de Covid e estava superlotado, com 10 pessoas intubadas na UTI e 13 intubadas no semi-intensivo da enfermaria, que não tinha mais nenhum leito desocupado dos 57 disponíveis. Nesta quinta-feira, havia 10 pacientes na UTI, dois no semi-intensivo e 11 na enfermaria.