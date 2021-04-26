Cestas básicas "ocupam" lugares de fiéis em igreja de Ibiraçu

Cestas básicas "ocupam" lugares de fiéis em igreja católica de Ibiraçu Crédito: Divulgação

Cestas básicas ocuparam o lugar dos fiéis na Paróquia de São Marcos em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo , neste domingo (25). A cena curiosa é fruto da arrecadação de quase sete toneladas de alimentos feita por jovens da igreja e pela Pastoral Familiar. A iniciativa foi realizada em comemoração ao dia de São Marcos, padroeiro do município, e aos 121 anos de existência da paróquia. Os alimentos foram divididos em 230 cestas básicas.

Idealizada pelo padre Paulo Mascarenhas, a campanha teve o apoio da Pastoral Familiar e de movimentos de evangelização jovem da igreja. De acordo com o sacerdote, é uma tradição nas festas da paróquia a realização de ações para angariar fundos para as obras apostólicas. Neste ano, no entanto, decidiram realizar a campanha de arrecadação de alimentos.

"Nas festas da paróquia, a gente faz ações para angariar fundos e aumentar o caixa da paróquia para as obras apostólicas, mas devido a esse desemprego, redução dos salários e da necessidade das pessoas, decidimos não fazer caixa e realizar essa campanha de alimentos", afirmou.

Um dos ajudantes, João Filipe Lombardi, de 25 anos, contou que a iniciativa foi planejada e divulgada durante duas semanas. "Tem duas semanas que a gente está divulgando. Aí neste domingo saímos na rua com a imagem de São Marcos, arrecadando", disse.

A participação da comunidade gerou cerca de 230 cestas básicas com 30 quilos cada, o equivalente a quase sete toneladas de alimentos. A quantia inclui alimentos não perecíveis e verduras, como inhame e abóbora, doados por moradores do interior do município.

Cestas básicas "ocupam" lugares de fiéis em igreja católica de Ibiraçu

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