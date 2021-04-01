Escalada do preço dos alimentos compromete o sustento dos mais pobres

Alguns itens da cesta básica de alimentos cujos preços dispararam na pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva

O impacto da pandemia no preço dos alimentos permanece em 2021 afetando dramaticamente a fatia da população economicamente mais vulnerável, sobretudo os 68 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial no ano passado e ainda aguardam a distribuição do benefício, programada para ser iniciada em 6 de abril . Auxílio que virá com valor consideravelmente reduzido, é importante lembrar.

Mesmo os assalariados da classe média, que conseguiram manter ou recuperar o emprego em meio à crise sanitária, não passam incólumes à carestia que fez itens básicos como arroz e feijão subirem pelas tabelas. A cada ida ao supermercado, veem o seu poder de compra sistematicamente reduzido.

E não há perspectiva de melhora, com a pandemia atingindo seu momento mais crítico, com recordes diários de mortes e contágio desenfreado, sem que haja uma coordenação nacional efetiva para superá-la. Enquanto a vacinação em massa não deslancha e a inação do governo federal segue aprofundando a crise, mais longe se está também de uma acomodação consistente dos preços, com o retorno à alguma normalidade.

A inflação é um fenômeno multifatorial e se consolida sob algumas condições favoráveis e combinadas, tanto externas quanto internas, como a depreciação do câmbio, com o dólar acumulando altas seguidas e consistentes, o que estimula o aumento das exportações.

Assim, o mercado interno — que no ano passado sentiu o aumento do consumo com o pagamento do auxílio de abril a dezembro — é pressionado pela demanda, mas com oferta reduzida. Na pandemia, contribuíram para o cenário inflacionário as mudanças de hábitos de consumo e as interrupções extraordinárias nas cadeias de produção.

O caos pandêmico permanente fez as expectativas de recuperação econômica avistadas no último trimestre de 2020 se transformarem na atual ameaça de estagflação, uma vez que as reações pontuais da economia naquele momento não confirmaram sua consistência.

Dentro do processo inflacionário, com o aumento médio de preços, a estagflação se define quando concomitantemente há a derrubada geral da atividade econômica. O tombo de 4,1% no PIB de 2020 é o principal sinalizador dessa perda de fôlego já neste primeiro semestre.

A desorganização econômica provocada pela pandemia é mundial, e os países mais desenvolvidos ou ao menos mais comprometidos com a superação da crise sanitária estão conseguindo se reorganizar com medidas muito consistentes, com investimentos maciços na vacinação.

O Brasil está muito atrasado, e essa demora força governadores e prefeitos a tomarem decisões drásticas, com quarentenas de diferentes níveis de rigidez, imprescindíveis para reduzir a pressão sobre o sistema hospitalar, mas ao mesmo tempo freando a atividade econômica. Outras nações conseguiram reduzir os danos econômicos com o isolamento social apostando em organização, fiscalização e engajamento da população, e assim já passam por um processo de recuperação produtiva.