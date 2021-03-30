Demissão de Ernesto Araújo passou a léguas da convicção de seus erros

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, durante audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, no início de março

Carlos França vai encarar o desafio de reconstrução das relações exteriores brasileiras com o propósito de permitir acordos que beneficiem a nação, como a escolha da tecnologia 5g, e de colocar o país novamente mais próximo dos círculos decisórios internacionais; se essa for a verdadeira disposição de um governo que se encontra numa encruzilhada.