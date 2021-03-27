Violência exige ação policial, mas solução não se encontra à força

Foguetório e disparos de arma são registrados novamente em Jesus de Nazareth Crédito: Leitor/A Gazeta

Em suas diferentes facetas, a violência tem permeado a rotina dos moradores do Espírito Santo , com frequentes casos de feminicídio , crimes contra o patrimônio muitas vezes com desfecho trágico e o já tão batido domínio do tráfico em alguns territórios, com seus efeitos deletérios profundos à cidadania e ao bem-estar da população. Episódios como esses, que são apenas os mais recentes entre os que chocaram os capixabas, exigem respostas das forças policiais, é óbvio, mas a solução não se esgota nelas.

Cada instituição pública, cada espaço democrático, cada instância de poder da sociedade organizada tem seu quinhão de responsabilidade, seja no aprimoramento de instrumentos legais, seja na criação de políticas públicas. Desde a simples definição de metas e prioridades do orçamento público por vereadores nas cidades, até a instituição de leis mais eficientes pelo Congresso Nacional, os diferentes atores da sociedade precisam entender seu papel na construção da cultura da paz e na luta contra a impunidade, que passa logicamente por educação de qualidade e a oferta de um horizonte de oportunidades aos jovens, com emprego e dignidade.

O caos instaurado no bairro Jesus de Nazareth, com reflexos em todo o entorno nos últimos dias, é um exemplo explícito de que o Espírito Santo precisa fazer mais e melhor. Fica difícil explicar para os moradores do bairro, que enfrentam as consequências mais diretas do narcotráfico todos os dias, como a sociedade permite que esse estado de coisas se arraste por anos, décadas, sem alívio.