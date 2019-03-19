Após flagra do Gazeta Online, olheiros seguem vigiando a polícia em Vitória

Gazeta Online às margens da escadaria de acesso ao bairro Jesus de Nazareth, em A cena voltou a se repetir. Na manhã desta terça-feira (19), mais uma vez, dois suspeitos foram flagrados pela reportagem doàs margens da escadaria de acesso ao bairro Jesus de Nazareth, em Vitória . São olheiros do tráfico que costumam permanecer no local para vigiar a polícia. Em uma das imagens registradas pela reportagem, é possível ver um radiocomunicador na cintura de um dos indivíduos. Por não ser possível afirmar que são maiores de idade, os rostos dos suspeitos foram borrados nas fotos.

Na tarde desta segunda-feira (18), a reportagem flagrou uma outra dupla sentada em uma parte de um sofá velho , mas macio, e embaixo uma lona para proteger do sol quente. Usando radiocomunicador e também portando uma arma, dois suspeitos se mantiveram por horas no local e puderam ser vistos de baixo por quem passava pelas movimentadas avenidas Beira-Mar e Leitão da Silva. Nesta terça, porém, não foi possível ter certeza se a dupla estava armada.

TV Gazeta, no mesmo bairro, em junho de 2016. Apesar dos flagrantes registrados nesta segunda-feira (18) e terça-feira (19), os olheiros do tráfico também já foram filmados e tiveram áudios captados pela, no mesmo bairro, em junho de 2016.

Crédito: Gazeta Online

Os suspeitos observavam com tranquilidade e atenção o vai e vem de moradores que passavam pela escadaria.

POLÍCIA

Crédito: Gazeta Online

A calmaria dos olheiros nesta segunda-feira terminou quando uma equipe do Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) foi avistada pelos suspeitos, subindo as escadas. A dupla correu para o interior de uma mata e conseguiu escapar. Vindo do alto da comunidade, outros policiais do Core desceram com suspeitos detidos.

Uma moradora de Jesus de Nazareth conta que a presença de olheiros do tráfico é constante. “Não os vejo vendendo drogas, mas pessoas em barraquinha ou casa alugada é constante. Ficam com rádios vigiando, nas duas escadarias do bairro”, contou a moradora, que não quer se identificar por medo.

Não mexem (traficantes) com a gente e a gente não mexe com eles Morador

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SEGURANÇA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) ressalta que todo tipo de ocorrência de crime em andamento é apurada, assim que o Ciodes 190 é acionado. No caso, durante toda esta terça-feira (18) não houve nenhum tipo de chamado versando sobre tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Porém, a Polícia Militar faz rondas constantes no local, que serão intensificadas, e ressalta que apreensões e prisões constantes de criminosos ligados ao tráfico de entorpecentes são realizadas na comunidade.

A Polícia Civil ressalta que realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado e conta com o apoio da população, por meio do Disque-Denúncia 181, ou pelo portal disquedenuncia181.es.gov.br. Uma amostra de que o trabalho está sendo feito, é o fato, registrado pela própria reportagem da Rede Gazeta, de uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), em apoio à Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas - SIAE, presente no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, nesta segunda-feira (18).

Durante a ação, que foi realizada para coleta de informações, os policiais se depararam com suspeitos, que correram para dentro da mata ao avistarem as guarnições. No local onde eles estavam, foram localizados 1 radiocomunicador e três bases para recarregar o equipamento, além de 13 pinos de cocaína e 13 munições calibre 38.

FLAGRANTES EM 2016

O plantão dos olheiros é de 24 horas. Por meio de rádios comunicadores, eles garantem a tranquilidade para a movimentação de drogas. A reportagem da TV Gazeta conseguiu a gravação de conversas entre traficantes do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. São vários os pontos de observação pelo bairro, e um deles fica na mesma rua da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (Dnit) e a menos de 200 metros da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Nas conversas a seguir, do dia 18 de maio de 2016, eles falam sobre um carro da Polícia Civil que passava na Avenida Beira-Mar:

Criminoso 1 - "Do cais, atividade tá indo uma barca da preta aí pro seu lado"

Criminoso 2 - "Atividade, hein. Vê se passa, passa direto..."

Criminoso 1 - "A visão das casinha?"

Criminoso 3 - "A Tá de boa, tá de boa, patrimonial tá passando. Tudo dois, tudo dois"

A "barca preta" a que eles se referem é o carro da Polícia Civil.

Nesta outra conversa, um dos olheiros falara sobre um carro da Polícia Militar. O traficante chama a caminhonete da PM de "barca grande" e "casinha" é o ponto de observação.

Criminoso 1 - "Aê da casinha, rolô uma barca grande aí na sua direção. Aí da casinha, vai sair do sinal agora, vai na sua direção da casinha, e a pequena deu a volta por lá da casinha. Fica na atividade mil grau da casinha".

Nessa gravação é possível ouvir um olheiro chamando a atenção do outro porque a polícia entrou no bairro e os demais comparsas não foram avisados.

Criminoso 1 - "Coé mano, como é que você deixa os homi passá assim, doido"

Criminoso 2 - "Que que é mano, falei lombro lombro"

Criminoso 1 - "Mas você gritô já tava aqui em cima, doido"

Criminoso 1 - "Parasita não mano, cê tem que ver a hora que eles entra lá, parceiro"

Criminoso 2 - "Eles entraram pela rua de cá, mano, a rua de... do lado aqui, ó. Tô aqui no morrinho"

Criminoso 1 - "Então mano, mas você tem que avisar quando eles entra lá na pista lá, mano"

Criminoso 1 - "Atividade, mano, atividade"

Criminoso 2 - "É nóis, tá dois"

MAIS CONVERSAS

DIÁLOGO 01 - 11 de maio de 2016

Criminoso 1 - "deixa eu te dar uma ideia. passou o que aí? quatro cargas de maconha?

Criminoso 2 - só

Criminoso 1 - quatro carga né?

Criminoso 2 - logo vi. Ta magrinha aqui no ps. essa maconha tá magrinha.

DIÁLOGO 02 - 11 de maio

Criminoso 1 - "se alguém tiver copiando a ideia passa a visão para o amigo aí ó que não tá ouvindo mané. para ajudar o amigo lá também que o cara não tá ouvindo a visão.

Criminoso 2 - favela tá dois, favela tá dois. tudo dois.

Criminoso 1- o cara vai ficar lá preocupado lá, sem ouvir a visão é foda...

Criminoso 3- no cais tá tudo dois mano.

Criminoso 4 - matinha tudo dois

DIÁLOGO 03 - 12 de maio de 2016

Criminoso 1 - não tá dando para enxergar nada. essa fumaça aqui.

Criminoso 2 - lá da serra

Criminoso 1- na moral chega aí para você dar uma olhada filho. não dá para ver a terceira ponte...

DIÁLOGO 04 - 17 de maio

Criminoso 1 - lombro casinha parceiro. lombro casinha. Gao zona. tá entocado mano. o pf tá entocado.

DIÁLOGO 05 - 17 de maio

Criminoso 1 - lombro não?

Criminoso 2- tá lombrado. só que eles não subiram não. eles só foram até ali, perto do denit, ali perto da parada da federal e meteram o pé. casinha e pf tá dois

DIÁLOGO 06 - 17 de maio

Criminoso 1 - das casinha aê mano... a visão filho?

Criminoso 2- eu tava aqui embaixo aqui. tava tudo aqui no poste aqui ó..tinha 4 policial aqui (inaudível) na matinha em cima.

Criminoso 1 - o das casinha, o das casinha e a visão?

Criminoso 2 - foram embora agora. a camisa novinha que eu tinha dado 10 reais para o cara. comprei a camisa responsa do cara. a desgraça do policial rasgou tudo....rasgaram minha blusa e saiu e peguei e subi. os dois tava aqui agora, os policia. a barquinha saiu daqui agora, na hora que eles saíram eu peguei e subi. peguei e subi o morro correndo. tava aqui embaixo do lado na pista olhando para a cara deles. eles foram para o sentido garrafa

DIÁLOGO 07 - 17 de maio

Criminoso 1 - a parada não vai agora não mano. depois vai aí para você.

Criminoso 2 - qual é mano? me manda uma de dez aí então aí pô.

Criminoso 1 - não parceiro não, agora fica aí na atividade mano.

DIÁLOGO 08

Criminoso 1 - entro na rua do posto ali parceiro.

Criminoso 2 - copio, copio

Criminoso 1- a barquinha entrou na rua do posto, atenção na atividade ae parceiro

Criminoso 2 - copio mano

DIÁLOGO 09

Criminoso 1 - do cais, atividade ta indo uma barca da preta ai pro seu lado

Criminoso 2- atividade hein, ve se vai passa, passa direto...

Criminoso 1 - a visão das casinha??

Criminoso 3 - ta de boa ta de boa patrimonial ta passando passando, tudo dois tudo dois.

Criminoso 2 - caisnha doizão ,matinha doizão, copiou familia?

DIÁLOGO 10

Criminoso 1 - ae da casinha, rolo uma barca grande ai na sua direção ai da casinha, vai sair do sinal aqui agora vai na sua direção da casinha, e a pequena deu a volta por lá da casinha, fica na atividade mil grau da casinha

DIÁLOGO 11

Criminoso 1 - ae tão parado no posto, parado no posto?

Criminoso 2 - tão parado la debaixo do posto, como se tivesse abastecendo, ta tranquilo lá, ta la debaixo do posto

Criminoso 1 - atividade por que eles (inaudível)

Criminoso 2 - não não porque eles não tão me vendo não, ta tranquilo, se se eles saíram e ta pra outro lado, mas ta tranquilo, ta dois ta dois

DIÁLOGO 12

Criminoso 1 - tem que ser café de trabalhador, aqueles café mesmo...

DIÁLOGO 13

Criminoso 1 - e ae PS doizão, doizão

Criminoso 2- e ae beiço beiço...

Criminoso 3- brancando parcero, o bagulho ta doido ó o horário parcero

DIÁLOGO 14

Criminoso 1 - e ae das casinha a visão, e ae das casinha a visão?

Criminoso 2- eu acho que ela vai entrar pra rua do garrafa, calma ae... ta passando a barquinha, parou no sinal ta olhando pra cá o policial, ta parada no sinal

Criminoso 1 - taca pedra fi e sai correndo

Criminoso 1- direção garrafa fi?

Criminoso 2 - parado, tão parado aqui ainda no sinal, eles veio do sentido horto e veio passando sentido garrafa

DIÁLOGO 15

Criminoso 1 - a pretona ta aqui, de frente pro posto, ta passando direto deixa eu ta olhando ela aqui pra ve se vai entra... ta passando devargazim direto, passou direto, ta dois.

DIÁLOGO 16

Criminoso 1 - parou de frente ao posto, de frente ao posto ela paro... ta passando do posto, passando.. chove se ela vai direto.. ela virou ai hein... la no horto...

Criminoso 2 - no horto mercado ou na rua do posto?

Criminoso 1- no horto, no horto, virou no horto, no mercado do horto, la na última rua...

Criminoso 2- ae da matinha manda o cais ficar na atividade la mano...

Criminoso 1 - ae do cais, a barquinha entrou na sua rua do horto ae hein

Criminoso 3 - positivo

DIÁLOGO 17

Criminoso 1- casinha ta dois matinha dois, casinha ta dois, matinha também ta dois, passa nada

DIÁLOGO 18

Criminoso 1 - fala que cobeça vai la mano, cobeça, fala que cobeça vai la, fala pra botar ninguém não, cobeça vai pra la agora

Criminoso 2- copiou a visão neguinho, alissom vai lá, alisson..

Criminoso 3 - então é só ele descer lá e pegar o rapidinho parceiro pode descer e pegar la mano...

Criminoso 3- esse cara das casinha vai deixar a desejar, ele ta panguando demais.

Criminoso 3 - já partiu daqui já ta indo ja mano

Criminoso 2 - é nóis é nois.

Criminoso 3 - da casinha não fala nada no rádio

Criminoso 2 - vai descansar, depois vc fica a noite ai parceiro, vai descasar

DIÁLOGO 19

Criminoso 1 - três pilha e o troco.

Criminoso 2 - é nois ta tranquilo 3 pilha da po

Criminoso 1- tres pilha é pra cá? as tres pilha vai ficar aqui?

Criminoso 2 - é pra vc mesmo.

Criminoso 1 - ae das casinha, vai passar uma civil da preta ai, copio?

DIÁLOGO 20

Criminoso 1 - e ae das casinha, e ae das casinha?

Criminoso 2 - a civil passou ai por vc?

DIÁLOGO 21

Criminoso 1 - três barquinha de transito indo sua direção , no sentido ai...

DIÁLOGO 22

Criminoso 1- coé mano, como é que vc deixa os homi passa assim doido.

Criminoso 2- que que é mano, falei lombro lombro

Criminoso 1- mas vc grito já tava aqui em cima doido...

Criminoso 1 - parasita não mano, se tem que ver a hora que eles entra la parcero

Criminoso 2- eles entraram pela rua de cá mano, a rua de... do lado aqui ó, to aqui no morrinho.

Criminoso 1 - então mano, mas vc tem que avisar quando eles entra la na pista la mano

Criminoso 1 - atividade mano, atividade..

Criminoso 2 - é nóis ta dois

DIÁLOGO 23

Criminoso 1 - ta lombradão ae ta lombradão ae?

Criminoso 2- as duas grandona da favela eles tão la no postinho, num tem as duas grandona e eles tão a pé la nas casinha.

Criminoso 3 - atividade ae parcero, num tem?

Criminoso 4 - copio

DIÁLOGO 24

Criminoso 1- o que passou aqui foi transito, eu vi as duas passa aqui foi transito