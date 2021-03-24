Morte de motorista de aplicativo: corpo encontrado e suspeitos presos no ES

O motorista de aplicativo Amarildo Amaro Freire, de 57 anos, fez o último contato com a família por volta de 10h desta segunda-feira (22) Crédito: Divulgação

Também foi informado pela polícia que três pessoas suspeitas de envolvimento na morte do motorista foram detidas, sendo dois adultos presos e um adolescente apreendido. Essa informação foi confirmada pelo delegado Guilherme Eugênio, titular do Departamento de Investigações Criminais (Deic), de Guarapari, à TV Gazeta. O delegado afirmou que se trata de um grupo criminoso que já vinha roubando outros motoristas de aplicativo na região e que terminou com o roubo e morte de Amarildo.

A Polícia Civil informou que uma coletiva de imprensa será realizada nesta quarta (24), às 10h30, para que mais detalhes sobre o caso sejam divulgados.

Uma cunhada de Amarildo conversou com a reportagem da TV Gazeta e falou sobre a morte do familiar. Segundo ela, o motorista foi encontrado amarrado e com uma marca de tiro na cabeça. “Encontraram ele morto, amarrado com o cinto de segurança, que estava cortado, e executaram ele com um tiro na cabeça. É muito triste, eu não sei como um ser humano tem coragem de tirar a vida de alguém que está trabalhando, eu não entendo isso. Que coração duro essas pessoas têm”, desabafou, emocionada.

O CASO

Amarildo Amaro Freire, de 57 anos, era morador de Itaoca, distrito de Itapemirim , mas trabalha fazendo corridas de aplicativo em Guarapari. Ele fez o último contato com a família por volta das 10h de segunda-feira (22). O veículo em que ele trabalhava, um Fiat Linea, cor branca pérola, de placas OYH-1C96, já havia sido encontrado na manhã desta terça (23), em Guarapari.

Também nesta terça (23), durante às buscas por Amarildo, a Polícia Civil já havia informado que ele podia ter sido vítima de um grupo criminoso que atua em Guarapari e já era investigado pelas autoridades.

“A linha de investigação inicial indica que o motorista pode ter sido vítima de um grupo criminoso especializado em roubos de veículos de transporte por aplicativo, que já fez outras vítimas no município e é alvo de investigação conduzida pelo Deic de Guarapari”, informou a PC na ocasião.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta