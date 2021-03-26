Entenda: dia de confronto no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória

Dia de caos em Jesus de Nazareth começou após confronto com a Polícia Militar Crédito: Leitor A Gazeta

O clima tem sido de tensão e caos no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, a começar pelos acontecimentos da noite de quarta-feira (24), com desdobramentos pela madrugada desta quinta-feira (25) e no decorrer do dia. O primeiro episódio foi registrado por volta das 23h30, quando ocorreu um confronto armado entre policiais militares e suspeitos na região. Segundo a própria PM, durante operação no local contra o tráfico de drogas, foram apreendidas armas e rádios comunicadores. Houve troca de tiros e um suspeito foi baleado pelos policiais. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas acabou morrendo. A polícia não informou a identificação dele.

Fogos no alto do bairro Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini

Em seguida ao confronto, por volta de 5h30 desta quinta-feira (25), criminosos tentaram colocar fogo em coletivos na avenida Beira-Mar, em Vitória, quase em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho , o ocorrido teria sido uma retaliação à morte registrada. Pouco tempo depois, a Polícia Militar teve que fechar a avenida, desde a altura da Prefeitura de Vitória até a Praça do Papa, após militares entrarem em um novo confronto com suspeitos. A pista foi liberada por volta das 6h25.

Ainda na sequência dos fatos, no início desta tarde (25) houve barulho de fogos que tomou conta do bairro . Por volta de 12h30, foi possível escutar um intenso foguetório na região, no alto do morro. Pelo menos oito pessoas foram flagradas com fogos no alto do morro. À ocasião, a PM disse não ter recebido acionamento sobre os fogos e que o patrulhamento na região seguia reforçada.

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No final da tarde, houve registro de mais de um minuto de queima de fogos. Além disso, moradores do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, relataram e registraram vídeos com sons que se assemelham a tiros. Uma foto enviada mostrou um grupo no alto do morro, é possível ver um objeto que se assemelha a uma arma sendo apontada para cima nas mãos de um deles.

Foguetório e disparos de arma são registrados novamente em Jesus de Nazareth Crédito: Leitor A Gazeta

Após esses registros, um grupo — que ainda não se sabe se está ligado ao que aparece no topo do morro — montou barricada na Avenida Beira-Mar e incendiou objetos , como pedaços de pau. Por volta de 17h30, foi possível avistar uma fumaça escura na avenida.

Barulhos de tiros, fogo e fumaça em Jesus de Nazareth Crédito: Leitor A Gazeta

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, por volta das 19h, que um grupo desceu na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em frente ao Instituto Braille, incendiou galhos, jogou na pista e correu.

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Segundo informações da TV Gazeta, a situação pela noite já estava sendo normalizada e parte do material usado para colocar fogo na avenida ainda permaneceu na calçada, após ter sido recolhido pelo Corpo de Bombeiros. A ação do grupo no local foi muito rápida, descendo do morro e ateando fogo em entulho; a polícia, por outro lado, também agiu rápido e conseguiu contornar a situação, sendo que ninguém ficou ferido ou foi preso.

Por volta das 21h, viaturas da polícia continuavam reforçando a segurança na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, mas com as vias liberadas e nenhuma ocorrência nova. A rua que dá acesso ao bairro Jesus de Nazareth, ao lado do Instituto Braille, foi bloqueada e a informação era de que policiais patrulhavam o interior do bairro.

Entenda a cronologia completa:

Barricada e fumaça Um confronto armado foi registrado na noite de quarta-feira (24) entre policiais militares e bandidos. Foram realizadas apreensões de armas e drogas e um homem foi baleado, levado ao hospital e teve morte confirmada. Bandidos tentaram colocar fogo em coletivos na avenida Beira-Mar, em Vitória, quase em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A Polícia Militar teve que fechar a avenida Beira-Mar, na Capital, desde a altura da Prefeitura de Vitória até a Praça do Papa, após militares entrarem em um novo confronto com suspeitos. A pista foi liberada por volta das 6h25. Por volta de 12h30, intenso barulho de fogos toma conta do bairro Mais registro de fogos: desta vem, com mais de um minuto sem interrupção da queima. Além disso, moradores do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, relataram e registram vídeos com sons que se assemelham a tiros. Por volta das 17h30, foi montada barricada na Avenida Beira-Mar e objetos foram incendiados no local, como pedaços de pau e móveis. Foi então possível avistar uma fumaça escura na avenida.

ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Em entrevista ao vivo para a TV Gazeta, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o Coronel Alexandre Ramalho, afirmou que os criminosos têm afrontado a sociedade capixaba quando as ações ilegais deles são atingidas pelo Estado. "Desde ontem (24) estamos com ações contundentes em Jesus de Nazareth, houve um confronto armado, um criminoso foi morto, arma apreendida e droga. Estamos atuando muito forte e eles agem contrariamente à nossa ação".

"Continuaremos no mesmo tom contra criminosos e homicidas, não permitindo que as ações atinjam a sociedade neste momento tão difícil. A segurança foi reforçada e está atenta o tempo todo. Tentaram colocar fogo em dois ônibus hoje, mais um da madrugada seriam três, estamos o tempo todo monitorando", disse.

Coronel Alexandre Ramalho comentou ocorrido em Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini