Suspeitos são presos após tentativa de roubar e matar PM em Vila Velha

Autoridades policiais comentam prisão de envolvidos em tentativa de latrocínio no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após tentativa de roubar e matar um policial militar, dois suspeitos de tentativa de latrocínio foram presos pela Polícia Civil , por meio da equipe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), em ação integrada com a Polícia Militar , nesta quinta-feira (25). O crime ocorreu no dia anterior, no bairro Argolas, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Civil, o primeiro suspeito foi detido já na madrugada desta quinta-feira (25), no bairro Porto Belo I, em Cariacica. A arma do militar foi recuperada. O segundo envolvido foi preso por volta das 10h.

De acordo com o Tenente-coronel Chisté, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, a vítima é um agente que reside no bairro Argolas. "Além de roubar a arma do policial militar, o criminoso efetuou dois disparos, que o atingiram na mão e no pescoço. Em seguida, o infrator fugiu para Cariacica conduzindo uma motocicleta. A partir desse momento, a PM, junto à PC, passou a realizar uma ação integrada no intuito de localizar e prender o criminoso, que não só tentou tirar a vida de uma pessoa, mas de um agente protetor da sociedade", disse.

DINÂMICA DOS FATOS

Três horas após o crime, segundo Chisté, a motocicleta do suspeito foi localizada e apreendida por uma equipe policial. "A partir desse momento, com as forças policiais atuando, era questão de tempo localizar os criminosos", acrescentou.

Além do homem que esteve no local do crime, realizando a tentativa de latrocínio (crime de roubo com morte), outro suspeito foi preso pela PC por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (25), por meio do serviço de Inteligência do 7º batalhão no bairro Porto Belo, em Cariacica. "No momento do assalto esteve apenas um deles, mas depois soubemos que o segundo preso tinha recebido o material do roubo e que forneceu armamento para a prática do crime", afirmou o coronel.

O delegado titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (25), afirmou que o primeiro suspeito preso tem passagens por roubo, inclusive foi identificado como um dos autores de crimes em ônibus e como sendo autor de roubos em vias públicas.

"Encontrado pelas equipes, ele confessou a prática do crime de tentativa de latrocínio e apontou onde estaria escondida a arma funcional do policial. Foi dada então voz de prisão e lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de roubo duplamente majorado", informou.

Já o delegado Gabriel Duarte Monteiro, chefe da DRCCP, informou que o militar foi atingido pelos disparos efetuados a partir da própria arma, que estava sendo roubada pelo criminoso. "Foi arrecadado um revólver calibre 32, uma pistola do policial militar, um celular objeto de outro crime de roubo, indicando a reiteração criminosa da dupla", disse.

Sobre o segundo criminoso, Monteiro destacou que é envolvido em diversos crimes patrimoniais, inclusive roubo a transporte coletivo. "A participação neste crime especificamente foi de fornecer a arma e a moto, além de ter recebido os objetos roubados.