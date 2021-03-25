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Violência

Pai e filho são presos por assassinato em Ibatiba

No dia 14 deste mês, o dono de um bar e um cliente foram mortos a tiros na zona rural do município. Segundo a polícia, as vítimas foram mortas por pessoas e motivos diferentes; o responsável pelo outro crime também foi detido

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mar 2021 às 17:30
Delegacia de Ibatiba investiga o caso
Delegacia de Ibatiba investigou o caso Crédito: Rafael Ferraz
Pai e filho, de 55 e 21 anos, foram presos em Ibatiba, na Região do Caparaó suspeitos de terem assassinado Jadilson Freitas da Silva, de 37 anos, dono de um bar, no último dia 14 de março. Na ocasião, ele e um cliente foram mortos a tiros no estabelecimento que fica em Córrego do Perdido, zona rural do município. Segundo as investigações, as vítimas foram assassinadas por suspeitos e motivações diferentes. Além de pai e filho, um terceiro suspeito também foi preso pela morte do cliente do bar. 
Tudo começou com a morte de Fábio Borges Ferreira, de 32 anos, cliente do bar. Segundo o chefe da delegacia Regional de Ibatiba, delegado Tiago Dorneles, Fábio foi assassinado por motivo passional. Um homem de 40 anos foi detido pelo crime, na última sexta-feira (19) com apoio operacional da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no Condomínio Ourimar, na Serra.
“As investigações apontam que o detido estava se separando da esposa e não aceitava o fim do relacionamento. Ele, inclusive, já havia ameaçado a mulher e ela possuía uma medida protetiva de urgência contra ele. Em razão dessa separação, o suspeito recebeu informações que a vítima de 32 anos, que já foi amigo dele, estava se relacionando com a esposa dele, então, ele o matou”, contou o delegado.

MORTE DO DONO DO BAR

Segundo o delegado, após o crime, o dono do bar, Jadilson Freitas da Silva, de 37 anos, ao invés de chamar a polícia, procurou o pai e o irmão de Fábio Borges Ferreira. “Ao chegar no local do crime e ver o filho morto, o pai ficou desatinado e acreditou que o proprietário do comércio pudesse ter envolvimento com a morte. Em um pensamento de vingança ou de justiça com as próprias mãos, atirou duas vezes contra o amigo do filho (dono do bar)”, explicou Dornelles.
As prisões aconteceram na terça-feira (23), por meio do cumprimento de um mandado de prisão. Os três suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

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