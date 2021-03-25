Pai e filho são presos por assassinato em Ibatiba

Delegacia de Ibatiba investigou o caso Crédito: Rafael Ferraz

Tudo começou com a morte de Fábio Borges Ferreira, de 32 anos, cliente do bar. Segundo o chefe da delegacia Regional de Ibatiba, delegado Tiago Dorneles, Fábio foi assassinado por motivo passional. Um homem de 40 anos foi detido pelo crime, na última sexta-feira (19) com apoio operacional da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no Condomínio Ourimar, na Serra.

“As investigações apontam que o detido estava se separando da esposa e não aceitava o fim do relacionamento. Ele, inclusive, já havia ameaçado a mulher e ela possuía uma medida protetiva de urgência contra ele. Em razão dessa separação, o suspeito recebeu informações que a vítima de 32 anos, que já foi amigo dele, estava se relacionando com a esposa dele, então, ele o matou”, contou o delegado.

MORTE DO DONO DO BAR

Segundo o delegado, após o crime, o dono do bar, Jadilson Freitas da Silva, de 37 anos, ao invés de chamar a polícia, procurou o pai e o irmão de Fábio Borges Ferreira. “Ao chegar no local do crime e ver o filho morto, o pai ficou desatinado e acreditou que o proprietário do comércio pudesse ter envolvimento com a morte. Em um pensamento de vingança ou de justiça com as próprias mãos, atirou duas vezes contra o amigo do filho (dono do bar)”, explicou Dornelles.