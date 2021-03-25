Pai e filho são presos por assassinato em Ibatiba

Pai e filho, de 55 e 21 anos, foram presos em Ibatiba, na Região do Caparaó suspeitos de terem assassinado Jadilson Freitas da Silva, de 37 anos, dono de um bar, no último dia 14 de março. Na ocasião, ele e um cliente foram mortos a tiros no estabelecimento que fica em Córrego do Perdido, zona rural do município. Segundo as investigações, as vítimas foram assassinadas por suspeitos e motivações diferentes. Além de pai e filho, um terceiro suspeito também foi preso pela morte do cliente do bar.
Tudo começou com a morte de Fábio Borges Ferreira, de 32 anos, cliente do bar. Segundo o chefe da delegacia Regional de Ibatiba, delegado Tiago Dorneles, Fábio foi assassinado por motivo passional. Um homem de 40 anos foi detido pelo crime, na última sexta-feira (19) com apoio operacional da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no Condomínio Ourimar, na Serra.
“As investigações apontam que o detido estava se separando da esposa e não aceitava o fim do relacionamento. Ele, inclusive, já havia ameaçado a mulher e ela possuía uma medida protetiva de urgência contra ele. Em razão dessa separação, o suspeito recebeu informações que a vítima de 32 anos, que já foi amigo dele, estava se relacionando com a esposa dele, então, ele o matou”, contou o delegado.
MORTE DO DONO DO BAR
Segundo o delegado, após o crime, o dono do bar, Jadilson Freitas da Silva, de 37 anos, ao invés de chamar a polícia, procurou o pai e o irmão de Fábio Borges Ferreira. “Ao chegar no local do crime e ver o filho morto, o pai ficou desatinado e acreditou que o proprietário do comércio pudesse ter envolvimento com a morte. Em um pensamento de vingança ou de justiça com as próprias mãos, atirou duas vezes contra o amigo do filho (dono do bar)”, explicou Dornelles.
As prisões aconteceram na terça-feira (23), por meio do cumprimento de um mandado de prisão. Os três suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.