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Ousadia

Após ação da PM, grupo faz foguetório no alto de Jesus de Nazareth, em Vitória

Na manhã desta quinta-feira (25), a Avenida Beira-Mar chegou a ser fechada pela Polícia Militar depois que bandidos entraram em confronto com PMs na comunidade. Por volta de 12h30, pelo menos oito pessoas foram vistas soltando fogos no bairro

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:42
Fogos no alto do bairro Jesus de Nazareth
Fogos no alto do bairro Jesus de Nazareth Crédito: Leitor A Gazeta
O barulho de fogos tomou conta do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, no começo da tarde desta quinta-feira (25). Por volta de 12h30, foi possível escutar um intenso foguetório na região. O fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini, flagrou pelo menos oito pessoas com fogos no alto do morro.
Na manhã desta quinta-feira (25), a Avenida Beira-Mar chegou a ser fechada pela Polícia Militar na altura da entrada do bairro Jesus de Nazareth depois que bandidos entraram em confronto com policiais militares na comunidade. Os tiros foram ouvidos por volta das 5h30 desta quinta-feira (25). Por volta de 6h25, a pista foi liberada. 
O bairro foi cercado por muitas viaturas da PM, inclusive da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp).

SESP

A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) para saber se a polícia está ciente desse episódio. Por nota, a Polícia Militar informou que não há nenhuma ocorrência registrada no local. "O patrulhamento na região segue reforçado", diz a nota.

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