Após ação da PM, grupo faz foguetório no alto de Jesus de Nazareth, em Vitória

O barulho de fogos tomou conta do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, no começo da tarde desta quinta-feira (25). Por volta de 12h30, foi possível escutar um intenso foguetório na região. O fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini, flagrou pelo menos oito pessoas com fogos no alto do morro.
Na manhã desta quinta-feira (25), a Avenida Beira-Mar chegou a ser fechada pela Polícia Militar na altura da entrada do bairro Jesus de Nazareth depois que bandidos entraram em confronto com policiais militares na comunidade. Os tiros foram ouvidos por volta das 5h30 desta quinta-feira (25). Por volta de 6h25, a pista foi liberada.
O bairro foi cercado por muitas viaturas da PM, inclusive da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp).
SESP
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) para saber se a polícia está ciente desse episódio. Por nota, a Polícia Militar informou que não há nenhuma ocorrência registrada no local. "O patrulhamento na região segue reforçado", diz a nota.