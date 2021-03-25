Polícia encontra carro de taxista morto em Itapemirim

Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com o delegado Edson Lopes, o carro estava em via pública e os policiais localizaram após uma denúncia anônima. O veículo já passou por uma perícia e está à disposição da família do taxista.

O delegado disse ainda que a investigação segue sob sigilo. O taxista Edílio Santana, de 66 anos, era morador de Marataízes , estava desaparecido desde o último sábado (20), e foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (23), no meio de um canavial na localidade de Campo Acima.

Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

Segundo Marcello Marcarini, que é neto da esposa do taxista, ele saiu de casa no sábado de madrugada para fazer uma corrida, mas a família não sabe quem acionou a corrida, nem o destino.

Como não conseguiram fazer contato com ele, registraram boletim na Polícia Civil no mesmo dia. O corpo de Edílio foi encontrado por um morador da região, que acionou a polícia. Já o carro do taxista, ainda não foi localizado na ocasião.

Ainda de acordo com Marcello, Edílio estava aposentado há pouco tempo e já havia diminuído a quantidade de corridas, inclusive não estava trabalhando a noite, por isso, eles acreditam que essa corrida tenha sido para uma pessoa conhecida.