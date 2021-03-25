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Após denúncia anônima

Polícia encontra carro de taxista morto em Itapemirim

O veículo estava sem os adesivos de identificação de táxi em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo

Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:15

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 mar 2021 às 12:15
Edílio Santana, de 66 anos, estava desaparecido desde sábado (20) e foi encontrado, nesta terça-feira (23), no meio de um canavial
Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal
Polícia Civil localizou, na tarde desta quarta-feira (24), o carro do taxista que foi encontrado morto um dia antes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo estava em Cachoeiro de Itapemirim, sem os adesivos de identificação de táxi.
De acordo com o delegado Edson Lopes, o carro estava em via pública e os policiais localizaram após uma denúncia anônima. O veículo já passou por uma perícia e está à disposição da família do taxista.
O delegado disse ainda que a investigação segue sob sigilo. O taxista Edílio Santana, de 66 anos, era morador de Marataízes, estava desaparecido desde o último sábado (20), e foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (23), no meio de um canavial na localidade de Campo Acima.
Edílio Santana, de 66 anos, estava desaparecido desde sábado (20) e foi encontrado, nesta terça-feira (23), no meio de um canavial
Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal
Segundo Marcello Marcarini, que é neto da esposa do taxista, ele saiu de casa no sábado de madrugada para fazer uma corrida, mas a família não sabe quem acionou a corrida, nem o destino.
Como não conseguiram fazer contato com ele, registraram boletim na Polícia Civil no mesmo dia. O corpo de Edílio foi encontrado por um morador da região, que acionou a polícia. Já o carro do taxista, ainda não foi localizado na ocasião.
Ainda de acordo com Marcello, Edílio estava aposentado há pouco tempo e já havia diminuído a quantidade de corridas, inclusive não estava trabalhando a noite, por isso, eles acreditam que essa corrida tenha sido para uma pessoa conhecida.
“Tínhamos a esperança de que ele fosse encontrado vivo. Ele era uma pessoa boa, simples, trabalhadora, sempre honesto e tinha acabado de aposentar”, disse Marcello. A família ainda não sabe a causa da morte.

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