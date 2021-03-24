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Saiu para fazer corrida

Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim

Edílio Santana, de 66 anos, estava desaparecido desde sábado (20) e foi encontrado, nesta terça-feira (23), no meio de um canavial

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:21

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 mar 2021 às 11:21
Edílio Santana, de 66 anos, estava desaparecido desde sábado (20) e foi encontrado, nesta terça-feira (23), no meio de um canavial
Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal
O taxista Edílio Santana, de 66 anos, morador de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (23), no meio de um canavial na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, município vizinho. Ele estava desaparecido desde o último sábado (20).
Segundo Marcello Marcarini, que é neto da esposa do taxista, ele saiu de casa no sábado de madrugada para fazer uma corrida, mas a família não sabe quem acionou a corrida, nem o destino.
Como não conseguiram fazer contato com ele, registraram boletim na Polícia Civil no mesmo dia. O corpo de Edílio foi encontrado por um morador da região, que acionou a polícia. Já o carro do taxista, ainda não foi localizado.
Edílio Santana, de 66 anos, estava desaparecido desde sábado (20) e foi encontrado, nesta terça-feira (23), no meio de um canavial
Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal
Ainda de acordo com Marcello, Edílio estava aposentado há pouco tempo e já havia diminuído a quantidade de corridas, inclusive não estava trabalhando à noite, por isso, eles acreditam que essa corrida tenha sido para uma pessoa conhecida.
“Tínhamos a esperança de que ele fosse encontrado vivo. Ele era uma pessoa boa, simples, trabalhadora, sempre honesto e tinha acabado de aposentar”, disse Marcello. A família ainda não sabe a causa da morte.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A linha de investigação inicial indica latrocínio, porém nenhuma outra hipótese é descartada neste momento. Os celulares e o veículo da vítima ainda não foram localizados.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

CASO PARECIDO EM GUARAPARI

Também na tarde desta terça-feira (23), a polícia encontrou em Guarapari, o corpo do motorista de aplicativo Amarildo Amaro Freire, de 57 anos. Ele estava desaparecido desde a manhã de segunda (22), quando saiu para trabalhar e fazer corridas pelo aplicativo na própria cidade de Guarapari. O corpo de Amarildo foi encontrado em uma propriedade rural na região de Alto São Miguel.

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