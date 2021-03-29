Bolsonaro demite general Fernando Azevedo do Ministério da Defesa

Ministro da Defesa, Fernando Azevedo foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda Crédito: Marcos Correa/PR

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, foi demitido do cargo nesta segunda-feira (29) pelo presidente J air Bolsonaro (sem partido).

A decisão do presidente pegou os militares de surpresa e ocorre no mesmo dia da saída de Ernesto Araújo do cargo de ministro das Relações Exteriores. Segundo aliados, Bolsonaro deve promover novas trocar no primeiro escalão do governo.

A mais nova baixa no governo Bolsonaro divulgou uma nota em que anuncia a saída da pasta.

"Agradeço ao Presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de dois anos, a oportunidade de ter servido ao País, como Ministro de Estado da Defesa", diz o texto.

"Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O meu reconhecimento e gratidão aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Saio na certeza da missão cumprida", complementa.

Fernando Azevedo e Silva permaneceu por dois anos e três meses à frente da pasta, à qual Exército, Marinha e Aeronáutica estão ligados.

MILITARIZAÇÃO

Ao mesmo tempo em que reforça a militarização de seu governo ao entregar cargos como a presidência da Petrobras a um general, Bolsonaro decidiu nas últimas semanas arejar seu núcleo duro e levar nomes do Centrão para o Palácio do Planalto, local onde trabalham seus principais conselheiros.

Há um mês, Bolsonaro deu posse a Onyx Lorenzoni (DEM-RS) como ministro da Secretaria-Geral, em mais um passo no sentido de colocar políticos para perto de si. Onyx agora despacha mo quarto andar da sede do governo, a um lance de escadas do chefe.

Este movimento de amenizar a hegemonia militar em seu principal círculo de influência começou com o ingresso de Fábio Faria (PSD-RN) no governo, em junho do ano passado, e ganhou corpo com a mudança dele, ministro das Comunicações, para o segundo andar do Planalto, apenas um pavimento abaixo do gabinete presidencial - antes despachava no prédio da pasta, a cerca de 1 km do Planalto.

Pelo lado militar, estão no Planalto os generais da reserva Walter Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), além do chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, que começou forte no governo, mas perdeu influência e hoje se tornou um coadjuvante.

MINISTROS MILITARES DE BOLSONARO

Origem nas Forças Armadas

Casa Civil - Walter Souza Braga Netto, general da reserva do Exército

- Walter Souza Braga Netto, general da reserva do Exército Secretaria de Governo - Luiz Eduardo Ramos, general da reserva do Exército



- Luiz Eduardo Ramos, general da reserva do Exército Gabinete de Segurança Institucional - Augusto Heleno, general da reserva do Exército



- Augusto Heleno, general da reserva do Exército Ciência e Tecnologia - Marcos Pontes, tenente-coronel da reserva da Aeronáutica

- Marcos Pontes, tenente-coronel da reserva da Aeronáutica Minas e Energia - Bento Albuquerque, almirante da Marinha

- Bento Albuquerque, almirante da Marinha Infraestrutura - Tarcísio de Freitas, capitão da reserva do Exército

- Tarcísio de Freitas, capitão da reserva do Exército Controladoria-Geral da União - Wagner Rosário, capitão da reserva do Exército

DUAS MUDANÇAS EM UM DIA