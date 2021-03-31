Empatia não pode se tornar mais uma vítima da Covid no ES

O cenário é fruto de uma luta inglória, em que o afinco dos gestores públicos e de parte da população em seguir as regras sanitárias colide frontalmente com o negacionismo e a negligência de algumas pessoas que, a esta altura, ainda não compreenderam a gravidade dos fatos. Como resultado, o Espírito Santo enfrenta uma corrida ingrata contra a pandemia. Por mais que se abram leitos, que se estipule quarentena, o vírus está no encalço dos capixabas.

Máscara, distanciamento e álcool gel transformaram-se no mantra do autocuidado, repetido à exaustão desde março de 2020. Infelizmente, os flagras de aglomerações e de pessoas sem o equipamento de proteção mostram que o bordão tem caído em ouvidos moucos. “Cansamos de contar, todo dia, o número de óbitos por uma doença infectocontagiosa que pode ser evitada desde que cada pessoa compreenda o risco de contrair a doença e infectar uma pessoa querida”, lamentou o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, em uma de suas lives diárias para atualizar a situação do Estado.