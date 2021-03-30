Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 7.439 mortes e passa de 379 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 72 mortes e 3.532 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:13

Publicado em 

30 mar 2021 às 17:13
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, Serra, onde pacientes com Covid-19 são tratados Crédito: Fernando Madeira
Mais 72 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (30), totalizando 7.439 óbitos causados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 3.532 novos casos, chegando a 379.612 pessoas infectadas desde o início da pandemia. É um novo recorde de diagnósticos positivos em apenas um dia, superando a data de 28 de dezembro, quando  3.517 casos foram confirmados.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 47.643. Serra aparece em segundo, com 47.029 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.286) e Cariacica (29.236). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.272 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.147), em Vila Velha. 
Até esta terça-feira (30), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 348.933  e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 305.791 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

Veja Também

Colatina: idosos de 69 anos começam a ser vacinados nesta quarta-feira

Governo abre mais 126 leitos no ES para tratar Covid até domingo (04)

Secretário do ES: "Se você não ajudar, teremos que escolher entre você e outra pessoa"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados