Coronavírus: ES registra 7.439 mortes e passa de 379 mil casos

Mais 72 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (30), totalizando 7.439 óbitos causados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 3.532 novos casos, chegando a 379.612 pessoas infectadas desde o início da pandemia. É um novo recorde de diagnósticos positivos em apenas um dia, superando a data de 28 de dezembro, quando 3.517 casos foram confirmados.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 47.643. Serra aparece em segundo, com 47.029 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.286) e Cariacica (29.236).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.272 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.147), em Vila Velha.
Até esta terça-feira (30), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 348.933 e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 305.791 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.