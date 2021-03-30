Coronavírus: ES registra 7.439 mortes e passa de 379 mil casos

Hospital Jayme Santos Neves, Serra, onde pacientes com Covid-19 são tratados Crédito: Fernando Madeira

3.532 novos casos, chegando a 379.612 pessoas infectadas desde o início da pandemia. É um novo recorde de diagnósticos positivos em apenas um dia, superando Nas últimas 24 horas, foram identificados, chegando a 379.612 pessoas infectadas desde o início da pandemia. É um novo recorde de diagnósticos positivos em apenas um dia, superando a data de 28 de dezembro, quando 3.517 casos foram confirmados.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 47.643. Serra aparece em segundo, com 47.029 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.286) e Cariacica (29.236).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.272 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.147), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (30), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 348.933 e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.