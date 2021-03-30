Colatina: idosos de 69 anos começam a ser vacinados nesta quarta-feira

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai retomar a vacinação contra o coronavírus nesta quarta-feira (31). Nesta nova fase serão vacinados com a primeira dose do imunizante os idosos de 69 anos.
Segundo a prefeitura municipal, Colatina recebeu um novo lote com 2.400 doses da vacina. Esses imunizantes serão utilizados para vacinar esse público de 69 anos e também os idosos com 85 anos ou mais com a segunda dose.
Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço de Linhares e cartão de vacina.
Para essa fase da vacinação serão oito pontos de vacinação na cidade. Segundo a prefeitura, cada ponto receberá 300 doses e vai contar com distribuição de senhas. Confira os locais:
- Campo da Samaritana - Córrego do Ouro
- Escola Professora Néa Monteiro Costa - bairro Honório Fraga
- Ginásio Zito Dalla (antigo ginásio da Ademc) - bairro Marista
- Clube da ACD (ao lado do ginásio da ACD) - bairro São Silvano
- Clube Itajuby - bairro Maria das Graças
- Escola Estadual Lions Club De Colatina - bairro Moacir Brotas
- Escola João Manoel Meneghelli
- Avenida Dulcino Batista Ximenes - bairro Ayrton Senna
- DRIVE THRU montado na avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio)
CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM COLATINA
Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina registrou até o momento 16.706 casos confirmados da doença, 15.643 casos curados e 250 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,5%, abaixo da taxa estadual que está em 2,0%. De acordo com a Prefeitura de Colatina, o município já imunizou 13,1 mil pessoas.