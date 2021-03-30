Colatina: idosos de 69 anos começam a ser vacinados nesta quarta-feira

Colatina: idosos de 69 anos começam a ser vacinados nesta quarta (31) Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF

O município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, vai retomar a vacinação contra o coronavírus nesta quarta-feira (31). Nesta nova fase serão vacinados com a primeira dose do imunizante os idosos de 69 anos.

2.400 doses da vacina. Esses imunizantes serão utilizados para vacinar esse público de 69 anos e também os idosos com 85 anos ou mais com a segunda dose. Segundo a prefeitura municipal , Colatina recebeu um novo lote com. Esses imunizantes serão utilizados para vacinar esse público de 69 anos e também os idosos com 85 anos ou mais com a segunda dose.

Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço de Linhares e cartão de vacina.

Para essa fase da vacinação serão oito pontos de vacinação na cidade. Segundo a prefeitura, cada ponto receberá 300 doses e vai contar com distribuição de senhas. Confira os locais:

Campo da Samaritana - Córrego do Ouro



Escola Professora Néa Monteiro Costa - bairro Honório Fraga



Ginásio Zito Dalla (antigo ginásio da Ademc) - bairro Marista



Clube da ACD (ao lado do ginásio da ACD) - bairro São Silvano



Clube Itajuby - bairro Maria das Graças



Escola Estadual Lions Club De Colatina - bairro Moacir Brotas



Escola João Manoel Meneghelli



Avenida Dulcino Batista Ximenes - bairro Ayrton Senna



DRIVE THRU montado na avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio)



CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM COLATINA