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Imunização contra a Covid-19

Vacinação no exterior está mais adiantada e em mais faixas etárias que no Brasil

Os dados de vacinação no exterior contrastam com o ritmo lento que a imunização avança no Brasil, onde 7% da população recebeu ao menos uma dose, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa

Publicado em 28 de Março de 2021 às 08:28

Publicado em 

28 mar 2021 às 08:28
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
No fim do ano passado, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ia para as redes sociais dizer que não iria comprar a "vacina do Doria", em referência à chinesa Coronavac, o Chile começou a vacinar sua população. Hoje, mais de 30% dos chilenos já estão vacinados. Nos Estados Unidos, a vacinação é oferecida a pessoas com 16 anos ou mais em vários Estados. Os dados contrastam com o ritmo lento que a imunização avança no Brasil, onde 7% da população recebeu ao menos uma dose, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa.
O Ministério da Saúde tem evitado se comprometer com um calendário para vacinação por idade, mas, segundo disse o ex-ministro Eduardo Pazuello, a ideia é imunizar toda a população até o fim do ano. Para isso ser possível, o novo ministro, Marcelo Queiroga, assumiu o cargo nesta semana com a promessa de vacinar 1 milhão de pessoas por dia.
Nesta semana, o Uruguai ultrapassou o Brasil no ranking de vacinação proporcional à população, segundo o Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford. O país vizinho registrou 13,04 doses para cada 100 habitantes, ante 7,79 do Brasil.
No Chile, o presidente Sebastián Piñera promete imunizar 80% da população de 19 milhões de pessoas até julho. Nesta semana, começaram a ser vacinados por lá pessoas com 59 anos ou mais, profissionais de saúde e determinados grupos de trabalhadores.
Os dados do Our World in Data apontam o Chile como o terceiro País que mais aplicou vacinas em todo o mundo - 44 doses para cada 100 habitantes. O país só fica atrás dos Emirados Árabes (74 doses a cada 100 habitantes) e Israel (112 doses).

REINO UNIDO E EUA

O Reino Unido, 41% da população de 67 milhões de pessoas já recebeu ao menos uma dose. E há 15 dias o presidente Joe Biden disse que os EUA estão mais de um mês adiantados na meta de chegar a 100 milhões de pessoas com ao menos uma dose, nos seus primeiros 100 dias no cargo. No ritmo atual, os EUA darão a primeira dose a toda a população apta a recebê-la até o dia 4 de julho, mais importante feriado nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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