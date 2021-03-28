Vacinação no exterior está mais adiantada e em mais faixas etárias que no Brasil

Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Coronavac, o Chile começou a vacinar sua população. Hoje, mais de 30% dos chilenos já estão vacinados. Nos No fim do ano passado, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ia para as redes sociais dizer que não iria comprar a "vacina do Doria", em referência à chinesa, o Chile começou a vacinar sua população. Hoje, mais de 30% dos chilenos já estão vacinados. Nos Estados Unidos , a vacinação é oferecida a pessoas com 16 anos ou mais em vários Estados. Os dados contrastam com o ritmo lento que a imunização avança no Brasil , onde 7% da população recebeu ao menos uma dose, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa.

O Ministério da Saúde tem evitado se comprometer com um calendário para vacinação por idade, mas, segundo disse o ex-ministro Eduardo Pazuello, a ideia é imunizar toda a população até o fim do ano. Para isso ser possível, o novo ministro, Marcelo Queiroga, assumiu o cargo nesta semana com a promessa de vacinar 1 milhão de pessoas por dia.

Nesta semana, o Uruguai ultrapassou o Brasil no ranking de vacinação proporcional à população, segundo o Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford. O país vizinho registrou 13,04 doses para cada 100 habitantes, ante 7,79 do Brasil.

No Chile, o presidente Sebastián Piñera promete imunizar 80% da população de 19 milhões de pessoas até julho. Nesta semana, começaram a ser vacinados por lá pessoas com 59 anos ou mais, profissionais de saúde e determinados grupos de trabalhadores.

Os dados do Our World in Data apontam o Chile como o terceiro País que mais aplicou vacinas em todo o mundo - 44 doses para cada 100 habitantes. O país só fica atrás dos Emirados Árabes (74 doses a cada 100 habitantes) e Israel (112 doses).

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