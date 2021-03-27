Ana Maria Braga recebe primeira dose da vacina contra o coronavírus

No dia seguinte, Ana Maria Braga publicou a costumeira mensagem do dia nas redes sociais: "Um bom exemplo é o melhor sermão. Faça o que eu faço! Bom dia!". Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, a apresentadora do Mais Você sempre atualiza os números relacionados à covid-19 durante o programa e destaca a importância de se manter protegido o máximo possível.