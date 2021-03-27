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Ana Maria Braga recebe primeira dose da vacina contra o coronavírus

No dia seguinte, Ana Maria Braga publicou nas redes sociais "Um bom exemplo é o melhor sermão. Faça o que eu faço! Bom dia!"

Publicado em 27 de Março de 2021 às 19:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mar 2021 às 19:20
Ana Maria Braga recebe primeira dose da vacina contra o coronavírus
Ana Maria Braga recebe primeira dose da vacina em São Paulo Crédito: Redes sociais
A apresentadora do Mais Você, da TV Globo, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para comemorar o fato de receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Ana Maria Braga tem 71 anos e participou da primeira etapa da imunização para a faixa etária dela em São Paulo, capital. "Vacinada! Hoje começa a vacinação de 69 a 71 anos pelo SUS!", escreveu a apresentadora na legenda da foto em que aparece de máscara, recebendo a vacina.
No dia seguinte, Ana Maria Braga publicou a costumeira mensagem do dia nas redes sociais: "Um bom exemplo é o melhor sermão. Faça o que eu faço! Bom dia!". Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, a apresentadora do Mais Você sempre atualiza os números relacionados à covid-19 durante o programa e destaca a importância de se manter protegido o máximo possível.

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