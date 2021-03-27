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Mãe do padre Fábio de Melo morre aos 83 anos, vítima da Covid

No começo desta semana, o padre avisou que a mãe havia sido intubada após apresentar piora em seu quadro, mas se mostrava esperançoso

Publicado em 27 de Março de 2021 às 15:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2021 às 15:45
Padre Fábio de Melo compartilhou uma foto da mãe sendo vacinada nesta quinta-feira, 4
A mãe do padre Fábio de Melo estava internada no hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, Minas Gerais, desde o dia 15 de março Crédito: Instagram/ @pefabiodemelo
A mãe do padre Fábio de Melo, Ana Maria Melo Silva morreu na manhã deste sábado (27), aos 83 anos, vítima da Covid-19. Ela estava internada no hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, Minas Gerais, desde o dia 15 de março.
A informação foi confirmada pelo próprio padre em suas redes sociais. "Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer. Obrigado, minha dona Ana", escreveu ele.
Acompanhando a mensagem de despedida, estava um vídeo de um de seus shows, em que aparece cantando a música "Onde Deus Possa Me Ouvir" para a mãe, que assiste ao filho com um sorriso.
Guarde meu coração com o seu. Até o dia que Deus voltar a me permitir deitar a cabeça no seu colo, enquanto você faz carinho nos meus cabelos, me chamando de Fabinho. Obrigado a todos vocês que rezaram, obrigado pelo amor com que vocês sempre nos trataram."
Assim que Ana Maria contraiu a doença, o padre usou as mesmas redes sociais para informar os fãs do ocorrido. Lamentou, na ocasião, que a mãe havia recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 tarde demais, cerca de dez dias antes de apresentar os sintomas.

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De acordo com o que foi relatado na época, tudo indica que Ana Maria contraiu a doença em um hospital às vésperas de tomar o imunizante, pois precisou passar num médico após apresentar alguns problemas de saúde.
No começo desta semana, o padre e cantor avisou que a mãe havia sido intubada após apresentar piora em seu quadro, mas se mostrava esperançoso. Ele ainda afirmou que o agravamento poderia estar relacionado a uma condição cardíaca de Ana Maria.

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