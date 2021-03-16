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Cobranças econômicas

Recado de Pacheco a Paulo Guedes sobre inflação preocupa mercado financeiro

Tuíte do presidente do Senado sobre preço de comida e material de construção incomoda altos executivos; tensão por causa do descontrole nos preços no país está em alta

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2021 às 15:48
residente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
Presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
A tensão por causa do descontrole nos preços no país está em alta.
O tuíte publicado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta segunda-feira (15), dizendo que ia cobrar uma atitude do ministro Paulo Guedes (Economia) sobre o assunto, preocupou altos executivos do mercado financeiro.
"Os brasileiros não podem ficar reféns de oportunistas altas de preços, como está acontecendo com material de construção e alimentos. Vou cobrar do ministro Paulo Guedes medidas econômicas concretas para evitar isso", tuitou Pacheco.
Os mais velhos dizem ter se lembrado dos fiscais do Sarney, que iam às ruas monitorar preços no governo José Sarney, nos anos 1980. Ao lerem a frase do senador, a pergunta que circula nos WhatsApps de altos gestores do setor financeiro é se Pacheco vai pedir algo parecido com a volta do tabelamento de preços.
O receio do mercado em torno do controle de preços no governo Bolsonaro não é novo. O temor nasceu em meados do ano passado, quando o próprio presidente, contrariando a promessa liberal de seu governo, lançou uma ofensiva contra os supermercados por causa da disparada no preço do arroz.

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