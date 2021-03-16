Recado de Pacheco a Paulo Guedes sobre inflação preocupa mercado financeiro

Presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

A tensão por causa do descontrole nos preços no país está em alta.

"Os brasileiros não podem ficar reféns de oportunistas altas de preços, como está acontecendo com material de construção e alimentos. Vou cobrar do ministro Paulo Guedes medidas econômicas concretas para evitar isso", tuitou Pacheco.

Os mais velhos dizem ter se lembrado dos fiscais do Sarney, que iam às ruas monitorar preços no governo José Sarney, nos anos 1980. Ao lerem a frase do senador, a pergunta que circula nos WhatsApps de altos gestores do setor financeiro é se Pacheco vai pedir algo parecido com a volta do tabelamento de preços.