Recado de Pacheco a Paulo Guedes sobre inflação preocupa mercado financeiro

A tensão por causa do descontrole nos preços no país está em alta.
O tuíte publicado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta segunda-feira (15), dizendo que ia cobrar uma atitude do ministro Paulo Guedes (Economia) sobre o assunto, preocupou altos executivos do mercado financeiro.
"Os brasileiros não podem ficar reféns de oportunistas altas de preços, como está acontecendo com material de construção e alimentos. Vou cobrar do ministro Paulo Guedes medidas econômicas concretas para evitar isso", tuitou Pacheco.
Os mais velhos dizem ter se lembrado dos fiscais do Sarney, que iam às ruas monitorar preços no governo José Sarney, nos anos 1980. Ao lerem a frase do senador, a pergunta que circula nos WhatsApps de altos gestores do setor financeiro é se Pacheco vai pedir algo parecido com a volta do tabelamento de preços.
O receio do mercado em torno do controle de preços no governo Bolsonaro não é novo. O temor nasceu em meados do ano passado, quando o próprio presidente, contrariando a promessa liberal de seu governo, lançou uma ofensiva contra os supermercados por causa da disparada no preço do arroz.