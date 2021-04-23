Distribuição de alimentos provoca fila e aglomeração no Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Centenas de pessoas formaram uma fila gigantesca para pegar uma cesta com legumes e hortaliças na Praça Municipal, Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (23). A situação gerou confusão e também chamou atenção pela quantidade de pessoas aglomeradas, muitas não usavam máscara — situação propícia para a propagação do novo coronavírus.

A confusão começou depois que uma boa dos que esperavam na fila não conseguiu os alimentos. A entrega foi ideia do assistente administrativo da Ceasa Noroeste. No início da semana, Charles Luppi publicou um vídeo na rede social chamando para a entrega das verduras e legumes que não foram comercializados. No local, 150 senhas foram distribuídas.

Distribuição de alimentos provoca fila e aglomeração no Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Em uma nova postagem, feita nesta sexta-feira, ele mencionou a distribuição de 150 senhas, mas muitas pessoas não tiveram acesso à atualização e foram para o local sem saber da limitação. Quem não conseguiu os alimentos, reclamou e criou caso.

“A gente tentou fazer alguma coisa para ajudar, e infelizmente aconteceu isso aqui. A gente lamenta e fica com pena. Tem mulheres grávidas e com criança no colo”, afirmou Charles Luppi para a reportagem da TV Gazeta Noroeste.

PREFEITURA DE COLATINA

Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que a distribuição de alimentos não foi realizada pela administração municipal e reforçou que o município já realiza a Campanha Colatina Solidária para arrecadação de alimentos durante a vacinação da Covid-19.

Além disso, na próxima segunda-feira (26), começa a distribuição do cartão ES Solidário de R$ 600. O município também aprovou o auxílio emergencial municipal que está em fase de regulamentação.

CORONAVÍRUS EM COLATINA