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História

Paróquia faz campanha para restaurar igreja centenária em Marataízes

Ação do tempo e a infestação de cupins estão deteriorando a madeira do forro e parte da estrutura do telhado do imóvel histórico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 20:25

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 20:25

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Marataízes
Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Marataízes Crédito: Divulgação/PMM
Ponto turístico e histórico de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, localizado na Barra de Itapemirim, deve passar por restauro no forro e no telhado. A ação do tempo e a infestação de cupins, deterioraram a madeira do antigo imóvel. Para captar recursos, nesta semana, a Paróquia Santíssima Trindade, deu início a uma campanha nas redes sociais.
Como o imóvel não é um patrimônio tombado por órgãos públicos, o restauro será custeado com recursos da própria paróquia. De acordo com o pároco, o padre Josimar Pirovani, um levantamento inicial dos trabalhos estima um custo de R$ 65 mil.
O padre conta que a igreja já passou por outras reformas no passado, mas agora será uma intervenção maior, pois também deve ser restaurada a pintura do teto. Isso por que teremos que mexer no forro, na estrutura do forro e ainda em algumas partes o telhado. É um primeiro olhar dos engenheiros, que ainda farão análise mais específica. Estamos mobilizando a comunidade, faremos lives solidárias e campanhas diversas ate conseguir este recurso, reforça o pároco.
Além das imagens sacras, uma das peculiaridades do imóvel, construído no século XIX, é a pintura de Nossa Senhora dos Navegantes no teto da igreja, protegendo pescadores em uma tempestade no mar. As pinturas serão preservadas durante os reparos, segundo Pirovani.

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes passará por restauro

AJUDA

As doações podem ser feittas via depósito bancário:
  • Diocese de Cachoeiro de Itapemirim  Paróquia Santíssima Trindade
  • Conta Poupança: 675631-6
  • Agência: 157
  • Banco Banestes  Marataízes  ES
Imagens do interior da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes
Imagens do interior da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes Crédito: Maria Alice Bianchi - Paróquia Santíssima Trindade

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