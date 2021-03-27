Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória Crédito: Divulgação | Arquidiocese de Vitória

Your browser does not support the audio element. Arcebispo critica a antecipação de três feriados católicos em Vitória

Autoridade máxima da Arquidiocese de Vitória, o religioso classificou a atitude como uma "indelicadeza e falta de educação". Na fala que durou mais de quatro minutos, ele afirmou que os católicos foram tratados "como um bando sem rumo, sem direção, como um qualquer. E pior: (por alguém que) se diz católico".

"Quer trocar o feriado? Tudo bem. Estamos dispostos, mas que comente e avise. Seria o primeiro a dizer 'vamos fazer', mas não pode passar por cima da gente como um trator" Dom Dario Campos - Arcebispo da Arquidiocese de Vitória

Segundo o arcebispo, ele e o prefeito conversaram durante a noite dessa sexta-feira (26), pouco após a lei ser aprovada na Câmara Municipal . "Ele ficou sem graça, pedindo perdão e dizendo que queria conversar comigo. Disse que não precisava. O que eu tenho para falar é isso: o senhor foi indelicado e sem educação", disse.

Apesar do discurso enfático, Dom Dario Campos garantiu que não vê problema na antecipação dos feriados em Vitória. "Eu não tenho nada contra, nós todos lutamos para salvar vidas, mas ele tomou uma decisão que envolve os católicos sem consultar, sem comunicar aquele que é responsável pelos católicos", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Homilias de 27 de março de 2021: Dom Dario Campos critica antecipação de feriados em Vitória

"Nós todos estamos lutando para salvar vidas. Não temos aglomerações. O quanto eu tenho falado e batido nisto? O triste é ver que, de repente, um grupo de legisladores votam mudando toda essa situação. Faltou delicadeza de falar com a gente, não comigo Dario, mas com o arcebispo. É indelicadeza com os católicos", reforçou.

No final do áudio publicado no site oficial da própria Arquidiocese de Vitória , o religioso ressalta que a Semana Santa chega, neste ano, acompanhada de um momento de muita dor e sofrimento, mas lembra que os católicos não podem esquecer da esperança e de que "Jesus Cristo caminha conosco".

LEI AINDA NÃO FOI SANCIONADA

O projeto de lei enviado pela P refeitura da Capital e aprovado pela Câmara de Vereadores prevê a antecipação de três feriados: Nossa Senhora da Penha (de 12 de abril para 30 de março), Corpus Christi (de 3 de junho para 31 de março) e Nossa Senhora da Vitória (de 8 de setembro para 1º de abril).

Somados à Sexta-feira da Paixão (2) e ao final de semana – no qual também é celebrado do domingo de Páscoa (4) – o município teria um "feriadão" de seis dias. No entanto, apesar de ter enviado a proposta, o prefeito Lorenzo Pazolini ainda não sancionou a lei. O que significa que ela não entrou em vigor.

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