Ex-PM morre atropelado após deixar bar na Reta da Penha

Ex-PM morreu após ser atropelado na Reta da Penha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta. Um ex-policial militar de 29 anos foi atropelado na manhã deste sábado (31), ao sair de um bar na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória . Ele estava atravessando a pista quando foi atingido por um motociclista que seguia sentido Serra, segundo informações apuradas pelo repórter Tiago Félix, da

O acidente aconteceu por volta das 5h30. Arremessado com o impacto, o antigo oficial, identificado como Ismael Duarte Rainha Sobrinho, não resistiu, indo a óbito no local. A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) lamentou a morte do pedestre, que fez parte dos quadros da corporação até 2016. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

O motociclista também foi atirado da moto após a batida. Ele foi socorrido pelo Samu, e levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, onde, segundo informações da PM, permanecerá sob escolta até receber alta médica.

Acidente na Reta da Penha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Na manhã deste sábado (31), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal envolvendo uma motocicleta no Barro Vermelho, em Vitória. Quando a PM chegou ao local, uma equipe do Samu já atendia a ocorrência e atestou o óbito do pedestre. O motociclista foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde permanecerá sob escolta até receber alta médica. A Polícia Civil foi acionada. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município", informou a PMES.

Frente da moto ficou destruída Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Polícia Civil, por sua vez, esclareceu que o local do acidente foi periciado e que as circunstâncias serão investigadas pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT).

"A Polícia Civil informa que o motociclista foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Já o pedestre não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O local do acidente foi periciado e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória sem conduzidos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT)."

*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta