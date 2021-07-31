Ex-PM morre atropelado após deixar bar na Reta da Penha

Um ex-policial militar de 29 anos foi atropelado na manhã deste sábado (31), ao sair de um bar na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. Ele estava atravessando a pista quando foi atingido por um motociclista que seguia sentido Serra, segundo informações apuradas pelo repórter Tiago Félix, da TV Gazeta.
O acidente aconteceu por volta das 5h30. Arremessado com o impacto, o antigo oficial, identificado como Ismael Duarte Rainha Sobrinho, não resistiu, indo a óbito no local. A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) lamentou a morte do pedestre, que fez parte dos quadros da corporação até 2016. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).
O motociclista também foi atirado da moto após a batida. Ele foi socorrido pelo Samu, e levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, onde, segundo informações da PM, permanecerá sob escolta até receber alta médica.
"Na manhã deste sábado (31), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal envolvendo uma motocicleta no Barro Vermelho, em Vitória. Quando a PM chegou ao local, uma equipe do Samu já atendia a ocorrência e atestou o óbito do pedestre. O motociclista foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde permanecerá sob escolta até receber alta médica. A Polícia Civil foi acionada. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município", informou a PMES.
A Polícia Civil, por sua vez, esclareceu que o local do acidente foi periciado e que as circunstâncias serão investigadas pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT).
"A Polícia Civil informa que o motociclista foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Já o pedestre não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O local do acidente foi periciado e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória sem conduzidos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT)."
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta
Atualização
31/07/2021 - 11:45
Versão anterior desta matéria não informava que a vítima do acidente é um ex-PM. O texto e o título da reportagem foram atualizados.