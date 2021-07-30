Grande Vitória se mantém no risco baixo e Santa Teresa vai para o moderado

66º Mapa de Risco Covid-19 divulgado pelo governo do Estado Crédito: Governo do Estado

Enquanto os municípios da Grande Vitória se mantiveram no risco baixo para contaminação de Covid-19 , no 66º Mapa de Risco Covid-19, válido a partir da próxima segunda-feira (2), Santa Teresa sairá da classificação de risco baixo e seguirá para o moderado.

O documento apresentado pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta sexta-feira (30) indica que 73 cidades capixabas estão em risco baixo e cinco apresentam risco moderado. Não há nenhum município em risco alto.

"Com relação à Covid-19 no Estado, estamos na menor taxa de transmissão desde o início da pandemia, 0,6. Menor na Grande Vitória, maior no interior. O índice de positividade está caindo, a taxa de óbito está em torno de 9 e 10%, estabilizado e em redução. Estamos em um situação melhor da pandemia, mas corremos o risco de variantes novas que surgem", destaca Casagrande.

O novo mapa de risco começa a valer na próxima segunda-feira e terá vigência até o dia 8 de agosto. A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

66º Mapa de Risco Covid-19 divulgado pelo governo do Estado Crédito: Governo do Estado

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

RISCO BAIXO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.