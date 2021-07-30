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Deixou hospital

Após "voar" em acidente no ES, motoboy pensa em desistir da profissão

Fernando Santos Fernandes, 31 anos, sofreu um acidente no dia 21 deste mês, em Cachoeiro de Itapemirim; vídeo mostra momento em que ele "voa"

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:34

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

30 jul 2021 às 13:34
Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do comércio da região, é possível ver o exato momento em que o motoboy voa
Motoboy ficou ferido após voar em acidente em Cachoeiro Crédito: Divulgação
motoboy Fernando Santos Fernandes, de 31 anos, que "voou" em um acidente no último dia 21, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está pensando em desistir da profissão. Ele ficou internado por oito dias, passou por uma cirurgia e recebeu a alta nesta quinta-feira (29).
A ideia é abrir um negócio próprio que não precise passar pelo risco da profissão de entregador. “Nem sei se vou voltar a trabalhar como motoboy. Já trabalhei 10 anos de motoboy, depois desse acidente, fiquei cansado. Pra falar verdade, estou até com medo. Estou pensando em abrir um negócio pra mim, pra trabalhar por conta própria, não de motoboy”, disse Fernando.
Em casa, o motoboy ainda não sabe quando poderá voltar a trabalhar porque precisará passar por outra cirurgia, desta vez no pulso. “Não tenho previsão de voltar a trabalhar. Da outra vez que eu fiz uma cirurgia no pulso, fiquei de seis a sete meses parado, mas eu trabalhava de carteira assinada e fiquei encostado, agora, eu trabalho por conta própria, estou com o pé e braço imobilizados”, contou.

AGRADECIMENTO

O motoboy agradeceu o cuidado que recebeu no hospital. “Quero aproveitar para agradecer as pessoas que cuidaram de mim. Não deu pra tirar foto com todo mundo. Mas é importante registrar esse agradecimento”, finalizou Fernando.
O motoboy Fernando Santos Fernandes, de 31 anos, sofreu um acidente no dia 21 deste mês, em Cachoeiro de Itapemirim
Após "voar" em acidente no ES, motoboy pensa em desistir da profissão Crédito: Arquivo pessoal

O ACIDENTE

Um motoboy ficou ferido após um acidente impressionante, na noite do dia 21, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi desviar de um carro que fazia uma conversão quando colidiu com um ressalto da calçada e acabou "voando". Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança de um comércio da região, é possível ver o exato momento em que o motoboy voa, por cerca de 50 metros, e cai próximo ao meio-fio. O acidente aconteceu na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília.

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