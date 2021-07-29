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Veículo de prefeitura

Carro com pacientes a caminho de quimioterapia se envolve em acidente no ES

O automóvel, que vinha para Vitória, foi atingido por um caminhão-baú na manhã desta quinta-feira (29), na ES 165, na localidade de Alto Guandu, segundo informações da Prefeitura de Afonso Cláudio

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 13:10

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jul 2021 às 13:10
Acidente com veículo da Prefeitura de Afonso Cláudio
Acidente com veículo da Prefeitura de Afonso Cláudio Crédito: Leitor | A Gazeta / Montagem
Um veículo da Prefeitura de Afonso Cláudio, Região Centro Serrana do Espírito Santo, que levava pacientes para o tratamento de quimioterapia em Vitória, foi atingido por um caminhão-baú na manhã desta quinta-feira (29), na ES 165. O motorista e os outros três ocupantes foram socorridos para hospitais da região e da Grande Vitória. 
As informações sobre o acidente foram confirmadas com a Prefeitura de Afonso Cláudio. De acordo com nota enviada pela administração municipal, o veículo trafegava no sentido Fazenda do Estado, quando foi atingido frontalmente pelo caminhão-baú. 
"Os feridos foram socorridos pelas equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e ambulância do município e encaminhados para os hospitais São Vicente de Paulo, no Centro de Afonso Cláudio, Padre Máximo em Venda Nova e São Lucas em Vitória", diz a nota.
A prefeitura também afirmou que "lamenta o acidente, envolvendo um veículo da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e um caminhão baú, na ES 165, na região da localidade do Alto Guandu, na altura do trevo que dá acesso à Santa Maria de Jetibá".
Diz ainda que o prefeito e o vice se deslocaram para o local da colisão e a secretária de Saúde foi para o Hospital São Vicente, para acompanhar e dar assistência aos envolvidos. O estado de saúde das vítimas não foi informado. 
Acidente com veículo da Prefeitura de Afonso Cláudio Crédito: Leitor | A Gazeta

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